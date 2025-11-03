Rave party abusivo a Campogalliano, 9 arresti e oltre 2.800 persone identificate

Modena, 3 novembre 2025 – Fabbrica di nuovo vuota ma con ancora maggior degrado, danni e sporcizia ovunque. E' la fotografia all'ex Bugatti, a Campogalliano, dopo due giorni e due notti di rave party abusivo con 5mila persone assembrate che hanno occupato lo stabile, una volta gioiello dell'automotive.

Scontri a più riprese con le forze dell'ordine al rave abusivo a Campogalliano (foto Fiocchi)

La situazione, in particolare la scorsa notte, è stata tesa con scontri a più riprese con le forze dell'ordine. Alle 20, e anche in piena notte, ci sono stati tentativi di alcuni mezzi di sfondare il blocco delle forze dell'ordine, per evitare i controlli. In alcuni momenti è partita anche una sassaiola con lancio di pietre e bottiglie verso gli agenti, che hanno usato i lacrimogeni per disperdere i facinorosi.

Rave abusivo nel Modenese: 2.805 persone identificate e controllati 576 veicoli. Il bilancio: arrestate 9 persone (foto Fiocchi)

Il bilancio, rende noto la Questura di Modena, è di 2.805 persone identificate: sono stati controllati 576 veicoli e arrestate 9 persone, di cui una per resistenza, una per produzione e traffico di stupefacenti e 7 per lesioni, anche aggravate. Sono stati inoltre sequestrati un coltello, un furgone, un camper, 2 auto e 22 unità di attrezzatura varia (impianti audio, diffusori professionali, materiale tecnico ecc).