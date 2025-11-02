Modena, 2 novembre 2025 – Dopo lunghe ore chiusi dentro l’ex Bugatti di Campogalliano, occupata abusivamente per l’evento di Halloween ‘Witchtek’, alcuni dei partecipanti al rave hanno tentato di allontanarsi sfondando il cordone delle forze dell’ordine per evitare di essere sottoposti ai controlli.

Scontri tra le forze dell’ordine e i giovani arrivati da tutta Italia

Momenti di tensione e scontro, oggi, tra le forze dell’ordine e i giovani arrivati da tutta Italia per partecipare al raduno illegale tra musica tecno e sballo. In serata la situazione è degenerata con sassaiola verso la polizia in tenuta antisommossa, lancio di bottiglie e fuochi d’artificio esplosi sotto una pioggia torrenziale.

Tensione e scontri al rave party abusivo di Campogalliano (foto Fiocchi)

Il tentativo di forzare il blocco della polizia

Alle 20 circa dopo un pomeriggio di attesa con un lento deflusso iniziato e interrotto nel tardo pomeriggio a seguito di una nuova chiusura dei cancelli da parte delle persone ancora dentro l’edificio (almeno la metà dei 5mila arrivati nella notte tra venerdì e sabato), i conducenti di tre mezzi – tra cui un camper –, non solo hanno cercato di sfondare il blocco ma hanno rischiato concretamente di investire gli agenti in tenuta antisommossa.

Zona circondata: sul posto anche il questore Pennella

Manganellate e arresti; alcune persone sono state caricate sulle Volanti della polizia e sarà contestata la resistenza. Le forze dell’ordine hanno ’circondato’ la zona (sul posto il questore Lucio Pennella): l’attività era volta, ovviamente, ad identificare eventuali organizzatori e verificare il possesso e la detenzione di stupefacenti. Ma, sotto una pioggia torrenziale, la situazione è diventata sempre più complicata e rischiosa.

Alcuni giovani sono scappati attraverso i campi

Alcuni ravers, incappucciati, sono scappati a piedi nei campi seminando il panico anche tra i residenti, preoccupati da urla e boati, generati anche da fuochi d’artificio. C’è stata inoltre una sassaiola, con lancio di pietre e bottiglie verso le forze dell’ordine. Dall’altra parte lacrimogeni per disperdere il raggruppamento di facinorosi.

Soccorse una decina di persone, una giovane colta da malore

Gli scontri sono stati ’contenuti’ grazie al coordinamento tra le varie forze dell’ordine presenti: polizia di Stato, carabinieri insieme anche ai vigili del fuoco, che hanno soccorso una decina di persone tra cui una giovane colta da malore. Dopo una fase di ’stallo’, gran parte dei giovani ha ripiegato tornando all’interno dell’edificio e probabilmente preparandosi a un’altra notte ’da sballo’.

Campogalliano ha vissuto 48 ore di angoscia

Tutt’attorno, Campogalliano ha vissuto 48 ore di angoscia. Come testimoniano gli stessi residenti, già da venerdì notte, gruppi di persone hanno preso d’assalto il paese, «imbrattando muri e lasciando dietro di sé una scia di bottiglie, lattine e rifiuti organici». Un’ordinanza contingibile e urgente del sindaco ha vietato la vendita di alcolici, anche ai supermercati, e pare che ci sia anche stato un furto in un ristorante del paese.

Mazzacurati (Lega) e Giacobazzi (FI): “Siano puniti tutti gli illeciti commessi”

«Questo evento ha portato evidenti disagi per il paese. Ci auguriamo che le identificazioni e l’applicazione del decreto rave da parte degli agenti possa vedere puniti tutti gli illeciti commessi», afferma Valentina Mazzacurati della Lega ed ex consigliere comunale di Campogalliano. «È fondamentale che le leggi vigenti siano applicate con il massimo rigore: chi ha scelto di violarle e mettere in pericolo migliaia di giovani deve essere perseguito senza attenuanti» ha detto Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia). «Non ci piegheremo al sistema» dicono i ravers sui social.