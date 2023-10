Rave party al parco Ferrari di Modena, scomparso un ragazzo: in corso le ricerche

Modena, 29 ottobre 2023 – A Modena ricerche in corso di un giovane originario di Verona che dopo aver preso parte alla Street parade ed al successivo rave party al parco Ferrari risulta disperso.

Street parade a Modena

Il ragazzo, a quanto pare sulla ventina, non ha fatto ritorno alla sua abitazione a Verona e per questo è scattato l’allarme. Al parco Ferrari sono entrati in azione carabinieri e vigili del fuoco per le ricerche. Ricerche anche al laghetto al parco Ferrari. A denunciare la scomparsa del giovane alcuni amici che erano alla street parade con lui.