Razzia al bar in piazza: sparito il fondo cassa

Furto serale, giovedì poco prima delle 23, al chiosco-bar Lori nella centralissima piazza don Andreoli a San Possidonio. Insolitamente il colpo non è avvenuto nel cuore della notte ma in un orario in cui vari residenti, delle tante abitazioni che si affacciano sul piazzale, erano ancora svegli.

La conferma dell’avvenuta e indesiderata razzia arriva da Lorella Dallolio, proprietaria da anni del locale: "Ad accorgersi del ladro che tentava di scassinare la porta d’ingresso del bar – riferisce Lorella – è stato il residente di un’abitazione, soprastante la gioielleria, che si affaccia sul piazzale. Ha distintamente notato, dalla finestra, una persona incappucciata intenta a colpire la porta laterale nel tentativo di forzarla.

Ha subito intuito l’intenzione dell’individuo incappucciato e ha avvertito i carabinieri dell’intrusione in atto".

La telefonata è arrivata al 112 alle 23,11 e i militari dell’Arma alle 23,15 erano già davanti al chiosco. Quattro minuti sono bastati al malvivente che, non riuscendo ad aprire quella laterale, ha scassinato la porta posteriore. Entrato nel locale bar s’è appropriato del fondo cassa rimasto nel registratore contenente poco meno di 200 euro senza contare i danni alle porte e, prima di darsi alla fuga, ha arraffato al volo una bottiglia di liquore. La pattuglia dei carabinieri ha perlustrato la zona circostante nel tentativo d’individuare il fuggiasco incappucciato, descritto dal testimone, di figura alta e magra.

Venerdì mattina la bottiglia di liquore vuota, evidentemente scolata nottetempo, sarebbe stata trovata in una delle panchine dell’area verde, nei pressi del cimitero, in via Fratelli Cervi. "Sono ben tre le telecamere – precisa la barista – che inquadrano costantemente la piazza, ben illuminata di notte, incluso il mio bar".

Le immagini di quella sera, al vaglio dei carabinieri, potrebbero dare presto un volto e il nome del malvivente. Flavio Viani