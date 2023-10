Razzia al Caffè Nazionale. Fuga all’arrivo dei vigilanti

Furto al Caffè Nazionale, all’angolo tra viale Gramsci e via Caduti di Nassiriya, poco dopo le quattro, nella notte tra venerdì e sabato.

"L’allarme collegato con la centrale operativa della vigilanza privata La Patria – racconta un socio titolare del locale – è scattato alle 4,05 in seguito all’intrusione dei malviventi. Avvertito dell’intrusione dalla vigilanza sono arrivato sul posto alle 4,15 per verificare lo spiacevole accaduto – il racconto del testimone intervenuto per primo sul posto –. Le tracce lasciate rendono verosimile il percorso attraverso la siepe che ci separa dal viale e porta dritti alla porta sul retro del nostro bar.

Infatti sono entrati da lì e, dopo averla scassinata, hanno fatto razzia di tutto il contante che era rimasto nel registratore di cassa".

Il bottino a quanto pare è ancora in fase di quantificazione.

"Stiamo anche verificando la mancanza di svariate bottiglie pregiate di bevande alcoliche. L’arrivo dopo pochi minuti dei poliziotti privati – precisa il barista – esattamente alle 4,11 ha certamente interrotto la razzia, che avrebbe potuto essere ancora più ricca, obbligandoli alla fuga precipitosa. Ci sentivamo immuni da furti in quanto la caserma del distaccamento della polizia stradale di Mirandola è confinante con il nostro bar e, cinquanta metri più in là nella medesima via Nassiriya, c’è pure la stazione dei carabinieri. Evidentemente la prossimità di due caserme delle forze dell’ordine non ha minimamente preoccupato i malviventi, che hanno agito lo stesso".

Al furto si somma anche il danno arrecato alla porta vetrata sul retro, che è stata scardinata. "Sabato mattina ho formalizzato la denuncia ai carabinieri di Mirandola – è ancora il titolare che parla –, anche loro intervenuti sul posto, la notte del furto, insieme ai vigilantes".Flavio Viani