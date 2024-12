Razzia al forno Ballista, svuotata la cassa

Duplice furto ad opera di ladri acrobati, nell’abitazione soprastante il forno e nella panetteria dei fratelli Ballista venerdì pomeriggio, in via Martiri della Libertà a Fossa di Concordia. " Io e mio marito – spiega Graziella Ballista – abitiamo sopra il panificio e siamo usciti di casa poco prima delle diciassette. Erano le 17,30 passate quando mio fratello Alex entrando dalla porta dell’abitazione – ricorda Graziella – ha sorpreso due incappucciati che uscivano, dal passaggio al pianterreno dello stabile collegato al negozio e al forno. I due malviventi incappucciati, colti sul fatto da mio fratello Alex, hanno imboccato di corsa la scalinata che conduce nell’appartamento di sopra. Alex impaurito è uscito e, chiudendo la porta, ha dato l’allarme pensando che i due fossero in trappola all’interno. In poco tempo vari residenti della zona, scope e bastoni alla mano, hanno circondato il forno convinti d’impedire la fuga dei lestofanti, in attesa dell’arrivo carabinieri. I militari dell’arma insieme ad Alex – spiega Graziella - hanno ispezionato ogni angolo della casa non trovando nessuno all’interno. Abbiamo così avuto modo di ricostruire che i due sono entrati nell’edificio, entrando nella camera di mia figlia, dopo essersi arrampicati nel terrazzo posteriore. Qui, dopo aver forato il vetro della finestra nella camera di mia figlia, l’hanno aperta agguantando la maniglia. I due lestofanti hanno agito senza che nessuno dei vicini si accorgesse di nulla e, prima di essere scoperti, hanno messo a soqquadro tutta la casa riuscendo a fuggire dallo stesso percorso da cui erano entrati. Tralasciando oggetti voluminosi come computer e tv hanno scoperto e rubato vari monili d’oro, tra cui anelli, collane e del contante. Dal negozio, prima di essere interrotti da Alex, hanno fatto in tempo a svuotare tutto il contante nel registratore di cassa. Sono 32 anni che abbiamo questa attività ed è – ricorda amareggiata Graziella - la prima volta che veniamo derubati ". Lo stesso pomeriggio di venerdì ignoti hanno rubato, in via Trinità a San Giovanni di Concordia, le targhe, anteriore e posteriore, dalla vettura di una impiegata 46enne. Flavio Viani