Razzia allo Sporting, spariscono soldi e caffè

Razzia notturna allo Sporting Club, circolo sportivo situato sulla via Vandelli, sulle prime colline sassolesi. Ignoti, poco dopo l’una di notte, hanno scavalcato le cancellate della struttura e si sono introdotti all’interno della club house razziando quanto hanno trovato e dandosi poi alla fuga quando sul posto, allertata dai sistemi antieffrazione di cui le strutture dello Sporting sono dotate, sono sopraggiunti gli addetti alla vigilanza. Erano in tre, incappucciati e quindi non riconoscibili, i malviventi, che hanno forzato la porta del bar e si sono introdotti nei locali del circolo.

Prelevati dal bar il fondo cassa e altro – anche alcuni chili di caffè – i ‘soliti ignoti’ hanno poi puntato gli uffici e la segreteria, svellendo le porte e mettendo a soqquadro i locali, forse alla ricerca di una cassaforte che tuttavia, fa sapere la Direzione dello Sporting, non c’è. Dagli uffici, letteralmente buttati all’aria, i ladri hanno sottratto documenti e anche alcuni computer portatili, che sono tuttavia stati abbandonati durante la fuga. Già, perché il blitz, che ha comunque causato parecchi danni ai locali e agli infissi, non è stato perfezionato proprio per l’arrivo degli addetti alla vigilanza che hanno indotto i tre a fuggire, facendo perdere le proprie tracce nella notte.

Intatto, infatti, il locale adibito a ristorante, situato a poca distanza dalla zona club house dove sono situati il bar e gli uffici, intatte le zone adibite a palestra e spogliatoi, "ma con tutta probabilità – il commento dei vertici del club – i ladri non hanno avuto il tempo di fare tutto quello che avevano in mente proprio a causa dell’intervento, tempestivo, del personale di vigilanza". La Direzione dello Sporting, ieri al lavoro per ‘risistemare’ i locali razziati e per fare la conta dei danni alla struttura, comunque non trascurabili, ha già provveduto a fare denuncia alla compagnia cittadina dei Carabinieri, consegnando ai militari dell’Arma anche le registrazioni dei circuiti di videosorveglianza che hanno seguito, passo dopo passo, il blitz, riprendendo i malviventi in azione.

L’accaduto replica un episodio analogo, accaduto diversi anni fa, quando, spiegano i vertici dello Sporting Club Sassuolo, "subimmo un furto notturno presso il bar, ma di tutt’altra entità e opera di malviventi decisamente meno organizzati: un’azione di queste proporzioni, qui, non si era mai verificata". Quanto accaduto alza inevitabilmente, tra l’altro, il livello di allarme circa le effrazioni notturne: poco più di un mese fa ignoti avevano infatti razziato il Circolo Primo Maggio ed è di una settimana fa la rapina ai danni della farmacia di Pontenuovo, presa d’assalto da ignoti durante la notte tra mercoledì e giovedì scorso.