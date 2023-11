Razzia di cavi elettrici di rame: "Via Pavia, parco sempre al buio. Si rischia il via vai di sbandati"

Il parco ‘Vittime dell’olocausto’ è completamente al buio da oltre due mesi, i lampioni sono spenti. La segnalazione arriva da un gruppo di cittadini che abita nella zona tra via Pavia e via Alassio dov’è collocata l’area verde. "Il disagio va avanti da fine settembre, abbiamo fatto presente più volte il problema al pronto intervento di Hera, chiamando il numero indicato – spiegano i residenti – loro ci hanno risposto che la questione è conosciuta, che ci sono state numerose segnalazioni. Il problema è è che vengono rubati i cavi in rame e il sistema di illuminazione salta".

La zona si è sempre distinta negli anni passati per essere sostanzialmente "tranquilla". Però qualche mese fa per esempio nel quartiere è avvenuto lo scippo di un cellulare ad un ragazzo che attraversava in monopattino: "Questo episodio non c’entra nulla con il parco però è la testimonianza che non siamo più in un’isola felice e se si possono prevenire eventuali episodi ben venga". I residenti per dire si sono accorti "che proprio forse per la mancanza di luce nel parco c’è un via vai continuo nelle ore serali, considerando anche che adesso progressivamente le giornate si accorceranno e le ore al buio saranno sempre di più: non vogliamo diventi ricettacolo di sbandati o peggio di spacciatori".

Il parco è frequentato da tanti cittadini, famiglie con bambini, chi porta il cane a spasso, chi ci va per correre, "ma è anche uno spazio di attraversamento perché collega via Pavia con via Vaciglio". La richiesta è di intervenire al più presto, poi è chiaro che non appena si provvede c’è subito qualcuno che va a rubare i cavi la faccenda si complica e diventa di ordine pubblico. Già quest’estate Hera aveva rivolto un appello riferendo che erano stati rubati cavi elettrici in rame in prossimità di aree verdi, nelle zone Morane, parco XXII Aprile e Modena est. che alimentano l’illuminazione pubblica lungo le piste ciclabili. Da HeraLuce riferiscono di avere ben presente il problema: "I furti che a volte comportano l’interruzione del servizio purtroppo continuano e sono stati tutti denunciati. È in corso col Comune la definizione di un piano per i ripristino. Nel frattempo Hera si sta rifornendo di materiale alternativo al rame, cioè alluminio, per prevenire gli episodi. Si invitano i cittadini a segnalare al numero verde 800.498.616 eventuali anomalie, come botole aperte e cavi tranciati, o persone che armeggiano vicino ai pozzetti".

Intanto in Comune è in corso la risoluzione di un inghippo. Occorre, spiegano dal municipio, "garantire il servizio di illuminazione pubblica a Modena in attesa di poter assegnarne la gestione attraverso una gara pubblica, dopo che i giudici amministrativi hanno annullato le delibere del Consiglio comunale che, assegnando ad Hera luce srl i progetti di qualificazione energetica, consideravano il contratto in continuità con l’affidamento originario attribuito a Meta spa nel 1997 per trent’anni, quindi fino al 31 dicembre 2027". L’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi ha dato mandato agli uffici competenti di definire uno specifico atto contrattuale provvisorio con Hera luce srl, "unico soggetto in grado di garantire la continuità del servizio, anche in quanto proprietario di buona parte degli impianti e delle dotazioni essenziali".

I giudici amministrativi con sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna in gennaio confermata in luglio dal Consiglio di Stato, hanno accolto il ricorso di Edison Next Government srl e City Green Light srl annullando le delibere del Consiglio comunale, e gli atti conseguenti, che nel 2014 e poi nel 2022 avevano dato il via libera agli specifici contratti di servizio con Hera luce srl, nell’ambito dell’affidamento generale. Per i giudici, che hanno accolto la tesi dei ricorrenti, si sarebbe trattato invece di proroghe di un affidamento già scaduto.