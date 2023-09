Razzia nelle cantine in centro Portone sfondato alle 7 di mattina "Ormai qui succede di tutto"

di Emanuela Zanasi

Erano le 7 del mattino quando i residenti di una palazzina della centralissima via San Michele sono stati svegliati di soprassalto. Dei ladri, pare tre persone, avevano appena sfondato a calci il portone di ingresso per intrufolarsi all’interno e razziare le cantine, e così hanno fatto portandosi via un computer e altro materiale elettronico anche se non sono riusciti a rubare le biciclette perché il trambusto di prima mattina ha fatto uscire in strada molti residenti della via, laterale di via Taglio, in piena zona movida e a quell’ora del mattino già con il via vai della gente che va a lavorare.

In poco tempo le persone sono scese in strada e sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Un bottino alla fine da poco, rimangono i danni al portone e alle porte delle cantine e soprattutto rabbia e paura. "Io stavo dormendo e sono stato svegliato di soprassalto – racconta un ragazzo che abita nel palazzo – ma poi siamo tutti tornati a letto perché pensavamo fosse il rumore del camion della raccolta rifiuti o di un cantiere qui vicino. Invece più tardi quando sono sceso ho trovato la brutta sorpresa. Per fortuna hanno portato via solo le prime cose che hanno trovato ma ora dobbiamo riparare tutto. A questo punto – prosegue scoraggiato il giovane – siamo decisi anche a mettere delle telecamere perché qui davanti succede di tutto; dall’abbandono dei rifiuti alle risse, e ora ci entrano pure in cantina!" Il portone ieri mattina è stato riparato provvisoriamente almeno per chiuderlo in attesa di essere sostituito, ma chi abita in centro pensa anche ad altre misure di prevenzione, perché – spiegano – il cuore della città non è più quello di una volta. "La situazione sta diventando invivibile – non usa mezzi termini Massimiliano Tira, anche lui residente nella palazzina presa di mira dai ladri e svegliato di soprassalto dal rumore forte – fino a poco tempo fa questo episodi succedevano solo di notte; adesso, oltre a continuare nelle ore notturne in modo esponenziale succedono anche in pieno giorno. Alle sette del mattino ci svegliamo con un boato; veniamo giù e troviamo portone sfondato e cantine aperte. In questo caso il furto non è stato niente di ché ma il problema non è questo, il problema è la sensazione di insicurezza che viviamo tutti i giorni. Qui è come il Bronx".