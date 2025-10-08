Razzia sul furgone di attrezzi da lavoro

"La denuncia l’abbiamo fatta, ai carabinieri, e abbiamo scelto di condividere la cosa sui social per mettere in guardia altri. Questa è una zona dove sono diverse le aziende che hanno furgoni: contiamo possano avere più fortuna di noi". Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza danno conto della razzia notturna operata da due ignoti ai danni di un furgone della ‘Turrini carrelli elevatori’. Siamo in viale San Martino, a Sassuolo, non lontani del centro ma in una zona dove sono diverse le attività artigianali e commerciali: "Era da poco passata l’una della notte tra domenica e lunedi, stando a quanto ci dicono le immagini: noi ci siamo accorti dell’accaduto solo il lunedi mattina, quando dovevamo utilizzare il furgone per un intervento di assistenza esterna e lo abbiamo trovato vuoto", racconta Stefano Turrini, titolare dell’azienda sassolese. "La cosa che fa effetto è che nessuno dei ladri è incappucciato o travestito", ammette, aggiungendo come la sua scelta di diffondere le immagini di quanto accaduto sui social possa da una parte aiutare le indagini, dall’altra, come detto, mettere in guardia i tanti "che, come facevamo noi, utilizzavano la strada per lasciare in sosta i propri mezzi, soprattutto nel corso del fine settimana, quando non vengono utilizzati".