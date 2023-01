Razzismo sul bus, gli autisti negano Indagini affidate ai carabinieri

"A Seta, dopo la verifica interna, non risultano episodi di razzismo". Lo ha riferito in Consiglio comunale l’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi rispondendo all’interrogazione di Sinistra per Modena su una presunta discriminazione avvenuta su un bus ai danni di una studentessa, e ricordando anche, comunque, che sulla vicenda è in corso un’indagine dei carabinieri. L’istanza, presentata da Vincenzo Walter Stella, chiedeva di fare luce sull’episodio che sarebbe accaduto il 26 ottobre dell’anno scorso, in cui "una giovane musulmana era stata invitata dall’autista a scendere dal mezzo, probabilmente perché indossava il velo". Con l’interrogazione, quindi, si puntava a "capire come si sono sviluppati realmente i fatti"e si chiedeva conto delle eventuali azioni intraprese dall’Amministrazione "anche a seguito della segnalazione, inoltrata agli uffici comunali, dell’avvocato della studentessa".

Nella risposta, incentrata sulle informazioni ricevute da Seta, l’assessora ha spiegato che l’azienda di trasporti si è attivata poche ore dopo aver ricevuto la segnalazione del legale e "ha avviato un’indagine interna affidata a una commissione. Sono stati convocati gli otto autisti che, nella fascia oraria dell’episodio, erano in servizio sulla linea e nella zona indicate. Tutti gli operatori – ha continuato – hanno negato episodi di razzismo e discriminazione, affermando che il servizio si è svolto regolarmente". La commissione ha anche acquisito le immagini delle telecamere di video-sorveglianza interne degli otto bus e, all’esito degli accertamenti.

I filmati e i nominativi degli autisti sono stati consegnati ai carabinieri, comunque, che hanno aperto un’indagine "a cui Seta si rimette – ha aggiunto l’assessora – e in base ai cui esiti adotterà ogni eventuale procedimento disciplinare". L’azienda di trasporti, infatti, "non tollera alcuna forma di discriminazione, requisito fondamentale per ogni soggetto che eroga un servizio pubblico, e svolge un’attività rivolta indistintamente a tutti i cittadini e improntata a criteri di universalità, equità e imparzialità".