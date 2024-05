Reati contro il personale scolastico. Incontro formativo col procuratore

Sicurezza del personale scolastico e buone prassi per ’intercettare’ tutte le possibili notizie di reato in danno di minori (o quelle alle quali abbiano assistito) acquisite dal personale docente ed ausiliario in ambiente scolastico. E’ di questo che si è discusso ieri mattina all’interno dell’aula magna dell’Accademia militare di Modena in occasione di un importante evento formativo organizzato dalla Procura della Repubblica e dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna. Al centro del dibattito, le recenti novità introdotte dalla legge n. 25 del 4 marzo 2024 che, ad esempio, all’articolo uno ha previsto l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. All’incontro, oltre al Comandante dell’Accademia, generale Davide Scalabrin erano presenti circa 400 persone tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e personale docente appartenente alle 120 scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, della Provincia di Modena. "Si è affrontato il tema sulla nuova legge a tutela del personale scolastico – afferma Luigi Vaccari, preside del Levi di Vignola – ci sono state illustrate le modifiche legate ad eventuali reati che possono essere commessi ai danni del personale scolastico in quanto pubblico ufficiale. E’ stato un bel momento formativo: è la prima volta che ci si è trovati tutti insieme con la procura – sottolinea Vaccari – si è colta l’occasione per fare rete tra polizia giudiziaria, scuole, istituzioni pubbliche per arginare quelli che sono i comportamenti sempre più diffusi a scuola e per elaborare come processare eventuali notizie di reato". Sono state analizzate tutte le modifiche al codice penale in termini di inasprimento delle pene qualora i reati (es. violenza o minaccia) vengano commessi nei confronti del personale scolastico. Presente il dirigente provinciale dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Schena.