Reati informatici. Aziende nel mirino, escalation di denunce: "Necessario tutelarsi"

Escalation di reati informatici. A lanciare l’allarme è Lapam che riporta dati preoccupanti. Nel 2023, ultimo aggiornamento disponibile, in Emilia-Romagna sono stati denunciati 25.142 reati informatici, una cifra che rappresenta il 35,4% dei reati legati all’attività d’impresa, in crescita del 5,9% rispetto all’anno precedente. Il dato emerge appunto dall’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sulla cybersicurezza in occasione dell’imminente Safer Internet Day (11 febbraio).

Tra questi reati, l’88,1% è costituito da truffe e frodi informatiche, come il phishing e la manipolazione dei sistemi telematici, mentre il restante 11,9% riguarda accessi abusivi, danneggiamenti informatici e diffusione illecita di codici di accesso. "L’area di Modena – fa presente Lapam – si conferma la provincia dell’Emilia-Romagna con l’incremento più marcato: nell’ultimo anno le denunce per crimini informatici sono aumentate del 14,7%. Se si considera l’intero quadriennio, la crescita regionale dei reati informatici è stata del 53%, mentre a Modena e provincia l’incremento ha raggiunto il 72,2%".

Da un sondaggio svolto a fine 2024 su un campione di oltre 100 imprese associate Lapam Confartigianato è emerso che un’impresa modenese su quattro (precisamente il 24,5%) nell’anno appena trascorso ha investito in sicurezza informatica: un’incidenza superiore di 7,6 punti rispetto alla media regionale che si attesta al 16,9%.

"Nel contesto odierno dobbiamo essere consapevoli che questa tipologia di reati si sta diffondendo sempre di più – commenta Gilberto Luppi, presidente di Lapam Confartigianato –. È necessario quindi che le imprese si adeguino per proteggersi, con investimenti in formazione e un supporto informativo istituzionale per promuovere le cyberskill e la protezione dei dati.

La digitalizzazione accelerata dei processi produttivi impone nuove sfide alle imprese, che devono puntare su tecnologie avanzate, personale qualificato e sicurezza informatica.

Tuttavia, la carenza di competenze specifiche e una scarsa consapevolezza dell’importanza della cybersecurity all’interno delle aziende aumentano il rischio di attacchi informatici. Abbiamo bisogno di percorsi finanziati dalle istituzioni per aiutare gli imprenditori a formare i collaboratori e a sensibilizzarli a un’adeguata educazione informatica".