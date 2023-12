"Reazione mirabile dell’istituto: la scuola ha gli anticorpi"

"Quello che è capitato ai danni di uno studente e di un professore dell’istituto superiore Vallauri di Carpi è gravissimo e richiede una condanna totale. Il modo in cui la scuola ‘vittima’ ha saputo reagire, sotto la guida della sua dirigente Silvia De Vitis, cui ho da subito espresso tutta la nostra solidarietà e vicinanza, ci ha però dimostrato di quanto questo istituto possieda gli ‘anticorpi’ necessari, e come costituisca la più degna risposta ed esempio di una vera e propria comunità educante". Claudio Riso (nella foto), segretario del sindacato scuola FLC e CGIL Modena, interviene sull’aggressione che si è verificata mercoledì mattina, verso la fine della ricreazione, nell’area cortiliva del Vallauri, quando una dozzina di studenti di altri istituti carpigiani e provenienti anche dal reggiano, tra i 15 e i 17 anni, travisati con sciarpe e passamontagna e muniti di coltellini e anelli ‘tirapugni’, hanno fatto irruzione nel cortile della scuola e si sono scagliati addosso ad un ragazzo di quinta del Vallauri. Il giovane ha riportato dei graffi; ad avere la peggio è stato un insegnante di sostegno, Vincenzo Giordano, che per difendere l’alunno, è stato picchiato con un pugno in viso che gli ha spaccato il naso, rischiando lesioni all’occhio destro.

"Un evento terribile che mai dovrebbe capitare e che desta preoccupazione, andandosi a sommare ad altri più o meno simili che si sono verificati dall’inizio dell’anno nel polo scolastico di Carpi di viale Peruzzi e che richiama episodi analoghi avvenuti lo scorso anno a Modena – prosegue il sindacalista –. Dobbiamo interrogarci sul perché ciò accada e perché con tale frequenza. Ma occorre anche indagare su quello che è il ruolo della scuola. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Scuola, definisce quest’ultima come una ‘comunità educante’, secondo il concetto di don Milani: il modo con cui il Vallauri ha saputo reagire all’aggressione subita lo pone non come un soggetto che si chiude in se stesso, arroccandosi sulla difensiva, ma che sa ‘sfruttare’ questi brutti episodi per rafforzare i propri anticorpi, appunto, rinnovando il patto con il territorio".

"Purtroppo non è casuale che questi eventi accadano soprattutto in certi contesti: alcune scuole hanno uno spiccato ruolo sociale dedito all’antidispersione dei ragazzi, mirano a proteggerli al proprio interno, cercando di allontanare il rischio che si perdano. Gli istituti professionali a volte sono più ‘svantaggiati’ perché fanno tanto con poche risorse, ci sono elevate percentuali di docenti precari; inoltre, a seguito della riforma del 2017 gli insegnanti oltre al loro lavoro di docenza, svolgono anche un ruolo di tutor per indirizzare i ragazzi e il tutto fuori dall’orario di lavoro e gratuitamente, a fronte di un’utenza non sempre ‘semplice’".

Maria Silvia Cabri