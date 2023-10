"Rebus nuova scuola, a rischio i fondi Pnrr"

I lavori per la nuova scuola elementare di Marano nel Parco dell’Elefante sono appena iniziati, ma è già polemica. Perché c’è chi teme che il Comune, per come sono messe le cose adesso, potrebbe non ottenere i fondi del Pnrr per la costruzione di questa scuola. A denunciare tale situazione è in particolare il consigliere regionale della Lega Simone Pelloni, preoccupato "che salti un potenziale finanziamento fino a 4,6 milioni di euro". Tanto che l’altro ieri Pelloni ha depositato in Regione un’interrogazione al riguardo. L’iniziativa targata Lega parte da un documento del Comune di Marano, in particolare una risposta data al comitato di cittadini "Salviamo il Parco dell’Elefante" l’8 settembre scorso, in cui il Comune specifica: "Relativamente alla demolizione della scuola esistente, si precisa che essa è condizione obbligatoria per l’ottenimento del finanziamento da realizzare entro la conclusione dei lavori. Dato che, per chiare motivazioni logistiche di distribuzione degli alunni, la demolizione non potrà avvenire fino a quando la nuova scuola non verrà ultimata, verrà redatto uno specifico progetto, che verrà finanziato con appositi fondi attualmente in corso di reperimento". Tutto bene? Per Pelloni no, appunto, poiché fa notare che manca ancora il progetto di demolizione della vecchia scuola, con la previsione dei relativi costi ("senza aver reperito ad oggi le necessarie fonti di finanziamento", scrive Pelloni nell’interrogazione). Ancora, il consigliere regionale chiede alla Regione "se i tecnici Pnrr della Regione Emilia-Romagna hanno autorizzato l’avvio dei lavori della nuova scuola di Marano sul Panaro senza avere la certezza della demolizione dell’attuale scuola, condizione necessaria per ottenere il finanziamento Pnrr".

Poi, appunto, l’interrogativo più pesante: "La grande difficoltà per il Comune di Marano sul Panaro di rispettare le tempistiche Pnrr ("dovrebbe essere tutto rendicontato, specifica Pelloni, entro la fine del 2026"), senza peraltro alcuna certezza circa l’effettiva demolizione dell’attuale scuola, rischierà di far decadere il finanziamento, invalidando l’intero quadro economico del progetto?".

Dall’altra parte, il sindaco di Marano Giovanni Galli "bacchetta" Pelloni accusandolo sostanzialmente di volere "distruggere" nuovi progetti. "Se il consigliere regionale Pelloni – ha dichiarato infatti il primo cittadino maranese – fosse rimasto sindaco del comune di Vignola, conoscerebbe il percorso che abbiamo fatto per portare a casa un risultato così importante per la nostra comunità.

Credo che sia importante concentrarsi per costruire nuove scuole sicure, adeguate, innovative e non, da consigliere regionale, impegnarsi per distruggere il futuro della nostra comunità".

Marco Pederzoli