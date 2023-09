Recuperare a Cavezzo 2 bici rubate: la sinergia tra cittadini e polizia

La "perfetta sinergia" tra i cittadini di Cavezzo e la polizia locale, che si avvale di tecnologie all’avanguardia, ha consentito di recuperare due biciclette rubate. La consegna dei velocipedi, avvenuta domenica da parte del comandante Egidio Michelini, ha reso felice una bimba di sette anni e uno studente di 17, a cui le bici erano state sottratte. Il primo furto era avvenuto due giorni fa in zona Bocciodromo. Era stato un cittadino a segnalare la presenza della bicicletta, evidentemente nascosta in quel punto dai ladri.

Contestualmente gli operatori hanno recuperato anche una seconda bicicletta da bambina, trovata nascosta nei pressi di un parco e rubata in zona Palazzetto dello Sport. Grazie alla pubblicazione delle fotografie delle bici sul sito del Comune, entrambi i proprietari si sono recati al Comando per recuperarle, ringraziando ovviamente gli operatori per il prezioso lavoro svolto.