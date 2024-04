"Recuperare gli alloggi sfitti. Il Comune deve fare da garante"

"Il reperimento di alloggi ai nostri giovani e alle nostre giovani coppie pronte a costruirsi una famiglia è una priorità". Per Fiorano, dove le difficoltà a trovare casa sono tema ben noto, è tempo di superare l’emergenza, dice il candidato sindaco di centrodestra Giuseppe Manfredini, muovendo dal presupposto che Fiorano ha un consistente patrimonio di alloggi, "costituito da 180 appartamenti, secondo le stime più recenti, che in realtà mi risultano essere quasi 210: negli ultimi mesi, tuttavia diversi consiglieri si sono adoperati per avere dati ulteriori circa il numero di appartamenti locati e-o sfitti, per capire quanto viene percepito dalle locazioni in atto, in quale classe energetica sono classificati i vari appartamenti". Tutti dati che, aggiunge Manfredini, "sono estremamente importanti per "capire" di quali beni si dispone: dobbiamo, in vista di richieste di alloggi sempre più stringenti, agevolare il recupero degli edifici ad uso commerciale-o direzionale, apportando modifiche ai regolamenti che spesso alzano "paletti" in merito alla trasformazione in abitativo, recuperare edifici ubicati in zona rurale, dove spesso insistono vincoli da rivedere e riproporre l’edificazione di edifici da destinarsi alla vendita/affitti a prezzi calmierati". Tra le altre proposte suggerite da Manfredini, anche un ruolo del Comune come ‘facilitatore’ tra domanda e offerta, con la previsione della possibilità, per il Comune, di porsi come garante del pagamento del canone di locazione a quei proprietari che hanno scelto di togliere i loro alloggi dal mercato delle locazioni".