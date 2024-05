"Recuperare gli alloggi vuoti"

"Noi vogliamo recuperare il vuoto urbano e gli alloggi inutilizzati mentre l’ex assessore Sitta non ama il recupero. Lui aveva proposto di riempire di case fin quasi all’autostrada, cementificare ad oltranza". Così Modena Volta Paginache, sul tema casa, propone "una rinnovata Agenzia Casa". "L’agenzia – si legge in una nota – dovrà diventare uno strumento operativo, controllato al 100% dal Comune, con forte autonomia finanziaria, capacità di autofinanziamento, di programmazione di interventi con una struttura tecnica interna. Per non lasciare il mercato alla speculazione, dobbiamo rendere disponibili centinaia di alloggi in affitto a prezzi calmierati. Partiamo allora da un censimento del vuoto urbano da recuperare, come ben suggerisce l’architetto Ezio Righi, per attuare un cambiamento sostenibile non solo a parole. Un programma ambizioso ma realistico Secondo noi, oggi, invece di espandere la città, occorre iniziare a recuperare l’enorme patrimonio inutilizzato di edifici non solo residenziali, artigianali, terziari esistenti ma anche i terreni urbanizzati interclusi ed abbandonati negli attuali limiti urbani".