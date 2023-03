Recupero Ex Fonderie Elettricità, idrogeno e intelligenza artificiale "È il campus del futuro"

di Davide Miserendino Non è semplice, ma a volte capita di arrivare puntuali agli appuntamenti con la storia. E la storia, oggi, ci dice che il treno da prendere è quello della sostenibilità, della rivoluzione elettrica e delle fonti di energia rinnovabili. In questo ’processo evolutivo’, la riqualificazione delle Ex Fonderie, il complesso industriale abbandonato da decenni ben visibile dal cavalcavia di viale Ciro Menotti, può assumere un ruolo centrale. L’intenzione dei promotori del progetto, Comune in primis, infatti, è quella di trasformare il gigante dormiente in un hub dell’innovazione, un luogo in cui il mondo dell’impresa e della ricerca si incontrino, per esplorare nuove soluzioni legate in particolare al mondo della mobilità. Come dicevamo potrebbe essere ’il posto giusto nel momento giusto’. Mai prima d’ora, infatti, un luogo di simili dimensioni e così centrale è stato messo a disposizione degli ’innovatori’: si può parlare di una coraggiosa scommessa. Perché tutto funzioni, però, il restauro deve procedere spedito. I promotori del progetto sperano di avere i nuovi spazi a disposizione entro tre anni al massimo, "magari anche due". A breve, insomma, perché il futuro è già qui. Ma, nel concreto, cosa troveremo alle Ex Fonderie? La palazzina adiacente al cavalcavia, dove i lavori...