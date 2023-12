Recupero post sisma e appuntamento elettorale: stasera a Mirandola il Pd si riunisce

Il Pd raccogliendo l’insoddisfazione di molti cittadini sui ritardi con cui procedono i lavori di recupero post sisma di alcuni luoghi identitari che si affacciano sulla piazza Costituzione o nelle sue immediate vicinanze, ha definito un pacchetto di idee e proposte che, alla luce della legge regionale sull’economia urbana, saranno la base di quello tra qualche mese sarà il proprio programma elettorale per le elezioni amministrative. "Nel centro. Nel Cuore" è il tema di un incontro che si tiene questa sera alle 21 presso la sala consiliare del Municipio. "Per Mirandola il centro storico – afferma la segretaria Pd Anna Greco – è molto importante: è il cuore della città. Abbiamo bisogno di tornare a vederlo con i propri luoghi simbolo restituiti, Municipio e Teatro in primis. Oltre a questo, bisogna che ci sia attrattività per la residenza e per le attività di commercio e di servizi". Alla serata presentata e introdotta da Roberto Ganzerli e Chiara Razzaboni sarà presente anche l’assessore regionale Corsini.