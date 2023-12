Redditi dei parlamentari. Il ’Paperone’ è Ascari: "Ma parte dei guadagni è destinata al territorio"

E’ la deputata Stefania Ascari (M5s) la parlamentare modenese che ha dichiarato il reddito più alto, con 119mila euro.

All’ultimo posto nella locale classifica dei politici ’Paperoni’ si colloca l’avvocatessa Daniela Dondi (Fd’I), che ha dichiarato 45.759 euro di redditi percepiti nel 2022 (erano molti meno quelli dichiarati lo scorso anno). Dondi – ricordiamo – è stata eletta a fine settembre dello scorso anno, entrando così alla Camera dei Deputati, con una vittoria storica del centrodestra sul centrosinistra nel collegio uninominale. Sono state pubblicate in questi giorni le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 da parte dei parlamentari relative, ovviamente, ai guadagni percepiti nel 2022.

Nella classifica dei ‘veri Paperoni’ che siedono in Parlamento non figurano nostri concittadini – in vetta il leader di Italia Viva Matteo Renzi con 3,2 milioni dichiarati – ma ad aggiudicarsi il ‘trono’ modenese relativo alla maggior entrata è appunto la deputata Ascari, con un reddito in crescita (119.065 euro) rispetto allo scorso anno, quando dichiarò entrate per 100.922 euro. Ascari sottolinea, però, come i redditi in questione non tengano conto delle restituzioni. "L’importo va considerato dimezzato nella pratica" spiega Ascari, facendo presente come il MoVimento 5 Stelle abbia scelto di destinare 1 milione di euro, ad esempio, alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

"Sono risorse ricavate dal taglio degli stipendi di noi parlamentari per contribuire a riqualificare il territorio della mia regione e dare un piccolo sostegno ai cittadini e alle cittadine emiliano romagnole. I fondi saranno utilizzati per finanziare progetti selezionati in base alle esigenze dei comuni alluvionati", rimarca.

Per quanto riguarda gli altri parlamentari modenesi, tornando alla classifica, al secondo posto figura la deputata di Italia Democratica e Progressista Maria Cecilia Guerra con 100.765 euro complessivamente incassati lo scorso anno, a fronte di un reddito complessivo di poco più alto – 101mila euro – del 2021.

Al terzo posto c’è invece il deputato sassolese Matteo Richetti di Azione con 98.464 euro (poco meno dei 98.730 dichiarati nel 2022) mentre al quarto il senatore Michele Barcaiuolo (Fd’I) con 91.498 euro: erano 75.228 i redditi dichiarati nel 2022, quindi in crescita rispetto all’anno precedente.

A seguire, al quinto posto, si piazza poi la senatrice Vincenza Rando (Pd-IdP) con 70.099 euro rispetto ai 75.510 della dichiarazione del 2022. Al sesto posto c’è il deputato Pd Stefano Vaccari, che ha percepito lo scorso anno 65.124 euro; erano il doppio, ovvero 125.129 i redditi che figurano nella dichiarazione del 2022.

Praticamente invariato quindi il podio dei ‘Paperoni’ modenesi rispetto allo scorso anno, quando al vertice c’era Maria Cecilia Guerra, seguita da Stefania Ascari (ora al primo posto) e Matteo Richetti.

Infine, per quanto riguarda Aboubakar Soumahoro, candidato nel collegio di Modena – nuova leva di Montecitorio eletto con l’Alleanza Verdi-Sinistra, ma passato al Misto dopo i guai dei suoi famigliari –, ha dichiarato appena 22.115 euro, una cifra che si avvicina a quella dell’ex premier, Giuseppe Conte, che ha percepito appena 2mila euro in più (24mila euro).

Resta il fatto che ha comunque percepito più del doppio rispetto a quando gli stivali da bracciante erano la sua divisa d’ordinanza. Allora, infatti, il suo reddito era di appena 9.150 euro con la comproprietà di un’abitazione a Roma. Oggi, in aggiunta al reddito da parlamentare (ma solo di due mesi e mezzo, essendo in carica dal 13 ottobre 2022), Soumahoro ha dichiarato l’acquisto, nel 2023, di una Nissan X-Trail e di quote di fondi comuni e fondi pensione.