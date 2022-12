"Reddito di cittadinanza da rivedere Lo avrà solo chi non può lavorare"

di Gianpaolo Annese

"Il sostegno alla povertà è sacrosanto, ma prima il Reddito di solidarietà in Emilia, ora il reddito di cittadinanza non c’entrano il punto: il sussidio di cittadinanza se possibile è anche peggio del Res perché elargisce soldi a pioggia senza considerare chi ne ha veramente bisogno e chi invece potrebbe lavorare e non lo fa". Il senatore Michele Barcaiuolo commenta i dati sui percettori del reddito di cittadinanza a Modena e in regione mentre in Finanziaria è in discussione il provvedimento che si accinge a modificare lo strumento.

In Emilia il progenitore del Rdc è stato il Reddito di solidarietà durato tre anni: rispetto a un totale di quasi 21mila domande accolte a Modena ne sono state soddisfatte 3.116, la provincia con il numero più alto dopo Bologna (5.359). Sul totale, 1.991 domande hanno riguardato famiglie italiane (il 63,90% del totale), mentre 98 sono stati i nuclei comunitari e 1.027 quelli non comunitari (32,96%) per un importo medio che ammontava a 1.268 euro per i nuclei italiani, 1.523 quelli comunitari e 1.537 per le famiglie non comunitarie. "Il dato su Modena superiore al 30 per cento per i nuclei non comunitari – sottolinea Barcaiuolo – era una evidente distorsione perché la presenza di stranieri in provincia è in media inferiore al 10 per cento. È l’esito a nostro avviso dell’attrattività di un territorio frutto delle politiche ideologiche della sinistra per cui si accoglie senza magari disporre di un reddito da lavoro".

Superato il Res regionale è subentrato prima il Rei quindi l’attuale reddito di cittadinanza "e secondo noi come i numeri dimostrano l’inadeguatezza dello strumento è stata ancora maggiore". Nel dettaglio, a differenza del Res per percepire il reddito di cittadinanza occorre avere la residenza da almeno dieci anni. A Modena – dati ricavati da un’interrogazione in Regione – rispetto al 2019 (quando riguardava 11.531 persone) il dato è in calo: a novembre 2022 erano in 6.989 a percepirlo in provincia a cui bisogna aggiungere circa 600 pensionati, pari allo 0,5% della popolazione. In valori assoluti, praticamente la metà di Bologna (11.125) e sopra Reggio Emilia (5.373) e Parma (4.474). Spostandoci sul rapporto tra Rdc e occupazione, tra il 2019 e il 2021 sono stati 10.733 i beneficiari contattati per un posto di lavoro. Di questi 6.265 hanno stipulato un contratto la cui durata media però è stata solo di 3,5 mesi (media regionale 3,2). I beneficiari di contratti a tempo indeterminato non ancora conclusi quindi sono fermi a 1.455.

"Chi ha bisogno ha diritto di essere aiutato – conclude Barcaiuolo – ma in Parlamento intendiamo modificare una misura che ha elargito in questi anni a pioggia contributi a perdere se possibile anche peggio del Reddito di solidarietà che almeno era più mirato. Il reddito di cittadinanza non smuove il mercato del lavoro e addirittura annienta la domanda di lavoro in alcuni settori e crea soprattutto in regioni come l’Emilia Romagna carenza di manodopera".