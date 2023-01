Reddito di cittadinanza "E’ necessario"

"Il reddito di cittadinanza ha salvato dalla povertà assoluta oltre un milione di persone e restituito condizioni di vita dignitose a oltre 3 milioni di italiani che senza il sussidio, non avrebbero avuto il necessario per mangiare". L’onorevole cinque stelle Stefania Ascari, insieme all’ex senatore Gabriele Lanzi e ai consiglieri grillini di Parma insorgono a seguito delle parole di Gaetana Russo, deputata di Fratelli d’Italia. "Di questi i cosiddetti occupabili sono meno di 1 su 5, per lo più persone che già lavorano, ma il cui stipendio è al di sotto della soglia di povertà, o madri e padri di famiglia che hanno perso il lavoro e faticano a reinserirsi, anche a causa delle poche competenze spendibili. Tutti gli altri sono minori, anziani, disabili che non possono lavorare. Ciò vale per tutto il Paese, Emilia Romagna inclusa. Il Governo dovrà assumersi la responsabilità gravissima di lasciare queste persone ai margini".