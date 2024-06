Redecocca in festa: art, sound, food. Il tenore Stasi e Di Marco al piano

Andrà in scena domani, ricorrenza del due giugno, in uno degli angoli più suggestivi del centro città, piazzale Redecocca, la manifestazione Redecocca in festa-art, sound, food.

L’evento che avrà inizio alle 17 è promosso dall’associazione Redecocca Art Gallery dalle locande Abbazia e Redecocca e da MAR.TE-Tv, col patrocinio e la collaborazione di Modena Amore Mio.

L’arte, la musica e il food, saranno questi gli ingredienti messi in tavola per trascorrere qualche ora di spensieratezza. Il pubblico potrà visitare una piccola mostra di opere d’arte, mentre si esibirà il tenore Domingo Stasi (nella foto, dal sito domingostasi.it) accompagnato dal pianista Alessandro Di Marco; Stasi eseguirà un repertorio con le più belle arie d’opera e le più celebri canzoni del panorama musicale evergreen.

In piazzale Redecocca per gustarsi la città fra musica e divertimento: "Un’ esperienza – spiegano i promotori e curatori dell’appuntamento – che rimarrà impressa nei cuori di chiunque vorrà parteciparvi, perché si sommeranno l’esposizione delle opere di 21 artisti del gruppo Parliamo d’Arte che esporranno dipinti e sculture, la bella musica dell’associazione artistica culturale Actea, il contributo delle associazioni culturali Amici del libro e Mo si recita, gli aperitivi di pesce e gnocco fritto preparati direttamente sul posto".

L’iniziativa di piazzale Redecocca avrà anche un risvolto benefico poiché parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione GP Vecchi che opera a favore dei malati di Alzheimer.