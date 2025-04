Referendum di giugno. Si cercano scrutatori. Domande online

In vista dei referendum abrogativi in materia di lavoro, che sono in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno, il Comune di Carpi invita gli elettori e le elettrici interessati a svolgere il servizio di scrutatore di seggio a comunicare la propria disponibilità. L’invito è rivolto sia a chi è già iscritto all’Albo delle persone idonee al ruolo sia a chi non è iscritto ma è disponibile a sostituzioni in caso di rinunce. Per dichiarare alla Commissione elettorale comunale la disponibilità alla nomina è necessario compilare, entro domenica 11 maggio, il form già on line sul sito del Comune (il link al modulo si trova nell’home page). Gli iscritti all’albo scrutatori che hanno installato l’app ‘IO’ riceveranno una notifica sulla stessa, come promemoria per l’invio della propria disponibilità.

Le operazioni di voto avranno luogo domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. I componenti dei seggi saranno impegnati, quindi, nelle giornate di sabato 7 giugno (costituzione del seggio al pomeriggio), domenica 8 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15 per le operazioni di voto, e fino alla conclusione dello spoglio che inizierà subito dopo. A Carpi, i cinque referendum per i quali si voterà a giugno impegneranno 226 scrutatori e 74 presidenti di seggio.