"Referendum, manifesti strappati dai fascisti"

Il Comitato referendario modenese esprime "sdegno e condanna per il becero attacco alla campagna referendaria da parte di una associazione giovanile fascista (di fatto collegata alla Giovanile di Fratelli d’Italia) che stanotte ha strappato e lacerato i manifesti per il ’Sì’ ai quesiti su lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno, affissi nello spazio elettorale assegnato in viale Corassori a Modena, invadendo con striscioni abusivi gli spazi elettorali". Con "questi attacchi vigliacchi prosegue il comitato referendario – hanno chiarito ancora una volta da che parte stanno i fascisti: contro la democrazia, contro il voto e contro i referendum". Questi "esponenti di ultradestra si nascondono, sembra che non ci siano, ma invece sono presenti a Modena".