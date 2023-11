Regina Elena, panettoni in dono ricordando Badiali

"Natale è comunità e vicinanza a chi è solo: anche un piccolo dono, quindi, può essere un segno importante". Lo ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli intervenendo in occasione della tradizionale donazione, da parte dell’associazione internazionale Regina Elena onlus, di panettoni e pandori agli anziani e ai bambini accolti nelle strutture comunali di Modena e dei Comuni montani. La consegna dei presenti natalizi, 225 in tutto, è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 20 novembre, in un incontro in piazza Grande con una rappresentanza della onlus, presente anche la delegata nazionale Maria Coculo Satta. L’occasione ha costituito anche l’occasione per ricordare la modenese Maria Grazia Badiali, a lungo figura di riferimento dell’associazione Regina Elena.

"Con questa donazione – ha continuato il sindaco – prosegue dunque un’importante tradizione nel segno della solidarietà che per decenni ha visto Maria Grazia impegnarsi in maniera generosa e instancabile protagonista. Anche oggi, così come l’anno scorso, grazie ai volontari di Regina Elena portiamo avanti, quindi, il suo impegno".

I 225 dolci natalizi (di cui alcuni con impasto “celiaco”) donati dall’associazione, impegnata in attività di carattere spirituale, caritatevole e culturale, rappresentano una frazione di una più ampia distribuzione più grande, in corso in questi giorni in provincia, che conta, in totale, 3mila prodotti natalizi ripartiti in alcuni istituti caritatevoli del territorio.

Maria Grazia Badiali, scomparsa nel gennaio 2022, era stata insignita della ’Bonissima’ nel 2016, come riconoscimento per il suo impegno instancabile nelle attività di beneficenza e di promozione dell’educazione, della cultura e della pace.