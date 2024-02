Regione, bocciato il terzo mandato. Sgambetto del Pd a Bonaccini. Il piano B? Europa o parlamento

Pietra tombale o quasi sul terzo mandato dei presidenti di Regione, giorno amaro per Stefano Bonaccini che pure ha provato a tessere la sua tela per farlo approvare. A fare più male è che è stato (anche) il ’suo’ Pd a sbarrargli la strada. In commissione Affari costituzionali ieri l’emendamento della Lega che prevedeva il tris dei governatori è stato respinto con i voti di Fratelli d’Italia e Forza Italia sostenuti da Pd, M5s, Avs. A sostegno della Lega ha votato Italia viva. Azione non ha partecipato al voto. In tutto ci sono stati 4 voti favorevoli, 16 contrari, uno non ha partecipato. Nel corso della seduta è stato avvistato il capogruppo Francesco Boccia, presenza insolita in una commissione che non lo riguarda: per qualcuno era venuto a controllare che tutti votassero secondo le direttive di partito, cioè ’no’.

’Il Pd ha scaricato Bonaccini e De Luca’, ghignano tra gli oppositori. Di sicuro è quanto meno uno sgambetto considerando che sarebbero potuti uscire dall’aula. Ora Bonaccini, il quale senza farsi illusione un po’ nel terzo mandato ci aveva sperato, dovrà orientarsi verso le alternative. Così come dovranno volgere lo sguardo altrove anche i suoi fedelissimi modenesi nel team in Regione, tra gli altri Davide Baruffi e Filippo Molinari.

Ma quali strade adesso si aprono per il presidente della Regione? A Modena ne indicano almeno tre. La prima è la più intuitiva, ma anche quella forse meno auspicata dall’interessato: candidatura alle elezioni Europee di giugno nel collegio del Nord-est . L’obiezione è capire prima se dovrà vedersela con Elly Schlein. Non che sia in gioco l’elezione (ci sono almeno tre preferenze, andrebbe sul sicuro). Ma si rischia un’altra conta, dopo quella sanguinosa delle primarie, che Bonaccini vuole assolutamente evitare: cosa succederebbe infatti se arrivasse ancora secondo e per giunta da governatore di Regione uscente? Un danno di immagine non da poco. Anche perché la seconda opzione potrebbe essere proprio quella di ripuntare sulla segreteria nazionale qualora i Dem dovessero conseguire un risultato catastrofico alle Europee e Schlein dovesse dimettersi. A quel punto meglio stare in riserva ed evitare prematuri confronti elettorali, lasciando la strada libera a Elisabetta Gualmini.

C’è tuttavia un ’ma’. Anche in questo caso: in ’Energia popolare’, la corrente di Bonaccini all’interno del partito, a quanto pare il comportamento del governatore nei confronti della segreteria Schlein è stato giudicato alquanto indulgente, non pugnace, da ’oppositore’ come ci si aspettava e magari gli si chiedeva. ’Eh ma Bonaccini è un comunista emiliano – riflettono a Modena – non è uno che ti fa la fronda contro Roma, chi lo sperava ha sbagliato i suoi calcoli’. E questo per qualcuno potrebbe significare che non è più lui l’anti-Schlein qualora il Pd dovesse aver voglia di bruciare l’ennesimo segretario nei mesi a venire.

Impervio, infine, ma tutto sommato praticabile resta un altro sentiero. E conduce a Roma. Bonaccini chiude regolarmente il mandato in Regione, cavalcando la protesta contro il governo sulla ricostruzione post alluvione. E alla scadenza di gennaio 2025 (ma con l’election day si potrebbe arrivare di fatto fino ad aprile-maggio) si presenta alle suppletive per il Parlamento: basterebbe che uno tra Enza Rando o Virginio Merola rinunciasse al seggio per entrare magari nella futura giunta regionale (sempre in caso di vittoria si intende). Bonaccini si presenterebbe in uno dei due collegi blindati, spiccando il volo per la capitale.

Decisioni non facili tutte e tre. Solo che la più concreta e probabilmente quella dove Bonaccini può decidere del proprio destino sono le elezioni Europee. Per le altre due invece la sua sorte dipenderebbe dalle scelte altrui.