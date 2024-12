Regione, Modena a mani vuote. Rischio zero assessorati. Le commissioni per consolarsi

Record in percentuale per il Pd, quattro eletti, per la prima volta due candidati che arrivano solo dalla città. Ma nonostante queste medaglie Modena rischia di rimanere a bocca asciutta nella giunta de Pascale (nella foto) che dovrà essere pronta entro il 13. L’allarme lo ha lanciato Stefano Vaccari nell’intervista dell’altro giorno: nella girandola di nomi che circolano – oltre alla suggestione Maria Costi – il modenese più accreditato rimane Davide Baruffi. Tuttavia non come assessore, ma confermato a sottosegretario alla Presidenza. Non che a Modena dispiaccia: Baruffi sottosegretario consentirebbe di dare continuità ai dossier aperti con i territori su cui l’ex sindaco di Soliera ha maturato un’esperienza non rimpiazzabile nell’immediato. Ma la domanda è: possibile che de Pascale accetterà di mettersi in casa come sottosegretario una personalità così legata all’ex presidente Stefano Bonaccini? Non rischia di essere troppo ingombrante? Ed ecco che Baruffi verrebbe affiancato (i malpensanti dicono ’supervisionato’) dalla capa di gabinetto Manuela Rontini, fidatissima del presidente.

Baruffi in realtà fino a pochi giorni fa era dato quasi per cento in giunta. Ma come spuntarla considerando che su dieci assessori (tolti i due-tre a M5s, Avs, lista de Pasclae) i Dem hanno diritto a 7-8 assessori e 3-4 li vuole solo Bologna? Come distribuire i pochi pani e i pesci rimasti rispetto agli appetiti degli altri otto territori? Né la soluzione può essere Chiara Gibertoni: modenese di origine, ma sotto la Ghirlandina percepita come ‘bolognese’. Anzi, si ritiene che Bologna voglia astutamente modenesizzare Gibertoni così da avere un’ulteriore casella libera da occupare.

Un’altra modenese papabile è Giulia Pigoni, in quota lista de Pascale – Italia viva. Per la quale però, va da sé, il Pd non farebbe salti di gioia.

Il punto è che non si tratta solo di una questione territoriale. Stando alle indiscrezioni c’è un’altra grana che investe Modena. La segretaria Elly Schlein sarebbe infuriata per come sono andate le elezioni sotto la Ghirlandina. L’area di riferimento, rappresentata da Stefania Gasparini, è rimasta a terra. Andrea Bosi per sua scelta non ha neanche gareggiato. Vaccari ha chiesto garanzie a Roma sul supporto a Gasparini, ma Bonaccini, che è comunque il presidente nazionale del partito, ha preferito concentrare le sue forze su Muzzarelli e Ludovica Carla Ferrari. Modena chiede allora a Roma un ‘risarcimento’ prevedendo in giunta un assessore modenese di area Schlein. Non essendoci nessuno però tra gli eletti si dovrebbe ipotizzare un esterno: politicamente improponibile.

Modena a mani vuote dunque? Una soluzione è allargare la distribuzione agli incarichi extra-giunta. Esclusa la presidente dell’Assemblea regionale (prerogativa di Irene Priolo a quanto pare), il ‘baratto’ possibile è che Modena rinunci all’assessore solo in cambio delle presidenze di due commissioni a scelta. Potrebbero essere la Sanità (a cui aspira per esempio Muzzarelli), e Sociale e Sport. In aggiunta o in alternativa, il Pd di Modena avrebbe diritto anche al capogruppo: in pole c’è Luca Sabattini.