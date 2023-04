Registi in mezzo al campo e nella vita: sempre più sportivi professionisti sono laureati

Essere un atleta professionista e, allo stesso tempo, un abile studente è possibile? Sembra proprio di sì. L’intervista a Fabio Gerli, infatti, ci ha offerto l’occasione per riflettere su quanto sia importante coltivare le proprie passioni senza perdere di vista lo studio, come il calciatore stesso ha tenuto più volte a sottolineare nel corso del nostro piacevole incontro. Il giovane centrocampista gialloblù dimostra quanto faccia bene allenare, al contempo, i muscoli e la mente: in poche parole, pensare al presente, con gli scarpini ben allacciati ai piedi, ma anche al futuro, quando quegli stessi saranno ormai appesi al chiodo. Pur dedicandosi quotidianamente all’attività sportiva ad alti livelli, pur avendo vestito la maglia azzurra delle Nazionali Under 19 e Under 20, con volontà, impegno e spirito di sacrificio, senza dimenticare l’immancabile supporto di familiari e amici, Gerli non ha mai trascurato la propria istruzione e nel suo borsone, accanto ai pantaloncini e alle maglie, ha sempre riposto i libri. Tutti, da sempre, siamo stati abituati ad associare la figura del calciatore alla scarsa cultura. I tempi, però, sono ormai cambiati e continuare a pensarlo sarebbe tanto ingiusto quanto sbagliato. Infatti, negli ultimi anni, molti calciatori e, in generale, professionisti dello sport hanno ampiamente dimostrato che è possibile coniugare lo studio all’attività sportiva. Rispetto al passato, oggi tanti atleti dimostrano di avere una diversa sensibilità e un crescente interesse nei confronti del sapere. Un’analoga sensibilità proviene anche dal Ministero della pubblica istruzione che ha rivolto particolare attenzione alla questione, avendo attivato ormai da tempo percorsi ad indirizzo sportivo all’interno dell’offerta formativa della scuola superiore, volendo così sottolineare quanto sia importante e possibile curare di pari passo corpo e mente. L’esperienza di Gerli, come quella di molti altri calciatori, ci insegna che con la passione, la perseveranza, la determinazione e la grinta messe in campo, si possono raggiungere grandi traguardi anche nello studio, sfatando inoltre così l’ormai diffuso luogo comune del "sei buono solo a correre dietro un pallone". E voi? Alla luce di tutto questo, pensate ancora che un calciatore non possa essere acculturato?