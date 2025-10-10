Registro tumori, cadono le accuse: l’oncologo Massimo Federico assolto dopo 10 anni

Modena, 10 ottobre – A una decina d’anni dai fatti contestati, è stato assolto con formula piena da tutte le accuse: perchè il fatto non sussiste. In sostanza non avrebbe sperimentato farmaci dietro compenso. Parliamo del professore e noto oncologo Massimo Federico, finito nel ‘calderone’ delle inchieste sulle sperimentazioni nei corridoi dei nosocomi modenesi.

Ieri i giudici della corte d’Appello hanno assolto il professore dai restanti capi di imputazione, che riguardavano ipotesi di peculato e abuso d’ufficio per i quali, tre anni fa, Federico era stato condannato a due anni e undici mesi in primo grado.

Da subito era caduta infatti l’accusa più grave, quella di corruzione per presunte sperimentazioni presentate falsamente al comitato etico del Policlinico come non profit mentre in realtà – secondo le accuse – sarebbero state finanziate in modo occulto da note aziende farmaceutiche con migliaia di euro. In sostanza, per i giudici felsinei nulla di tutto ciò è avvenuto.

Parte civile nel procedimento c’erano Ausl, Policlinico e Regione. Per quanto riguarda gli iniziali dieci capi di imputazione, si contestava all’oncologo – in merito al reato di abuso d’ufficio – di aver utilizzato i locali del nosocomio e i documenti, come il registro tumori, a scopi personali.

Il reato contestato era infatti legato all’occupazione degli spazi del Com dall’associazione Angela Serra.

Era rimasto poi in piedi il capo dieci, ovvero quello relativo al registro tumori in termini di peculato: ovvero la gestione ritenuta troppo ‘personalistica’ del registro di cui l’oncologo avrebbe negato l’accesso all’Ausl.

Ieri, però, la sentenza è stata ribaltata.

Ad assistere il professore sin dall’inizio del procedimento l’avvocato Antonio Di Pietro che si dice pienamente soddisfatto dell’esito dell’udienza.

"Il professore è stato assolto con formula piena – sottolinea – quindi alla fine, partendo dal caso della professoressa Maria Grazia Modena per arrivare a quello di Massimo Federico, la mastodontica inchiesta sulle sperimentazioni si è ridotta in una bolla di sapone. Il problema – continua Di Pietro – è che la vita professionale e personale degli imputati ha subito gravi conseguenze. Massimo rispetto della magistratura – commenta ancora – ma questa assoluzione deve rappresentare un’occasione di riflessione per i magistrati: a volte, se siamo tutti più umili, si possono commettere meno errori. Difenderò sempre i magistrati – continua – ma il mio è un invito ad una maggiore attenzione che ricordo anche a me stesso nel passato. Sono trascorsi dieci anni da quando il procedimento è iniziato: serve un atto di responsabilità".

In primo grado erano stati assolti tutti gli altri imputati, tra cui Stefano Sacchi, collega di Massimo Federico.