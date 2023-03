"Regolamento del mercato, andremo incontro agli ambulanti"

"Rivedere il regolamento del mercato settimanale e correggere le norme che ostacolano la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori del mercato". E’ questa la richiesta che le sezioni sassolesi di Confesercenti, Confcommercio, Cna e Lapam hanno sottoposto all’Amministrazione Comunale in occasione di un incontro, nel corso del quale le associazioni di categoria si sono fatte portavoce delle criticità sul regolamento mercatale evidenziate da parte delle imprese associate. Regolamento frutto di infinite mediazioni, varato dopo il restyling di piazza Martiri Partigiani per rimodulare la disposizione dei banchi e migliorarne l’aspetto d’insieme sul quale la Giunta andrà comunque avanti. Limando, vista la levata di scudi di parte degli ambulanti, il senso e la portata di alcune prescrizioni ma senza alterare un impianto normativo generale che, spiega l’assessore al commercio Massimo Malagoli, "ha l’obiettivo di riqualificare il mercato, rendendolo da una parte più fruibile, dall’altra migliorando sia l’offerta commerciale che il colpo d’occhio del mercato medesimo". Proprio a Malagoli, in occasione dell’incontro della settimana scorsa, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Lapam, hanno rappresentato "le perplessità in merito ad alcuni adempimenti introdotti dal nuovo regolamento tra i quali quelli relativi all’obbligo di esporre la merce piegata, al telo ignifugo e altro". Perplessità recepite dall’assessore che ha mostrato disponibilità ad accogliere le istanze delle associazioni di categoria, non senza sottolineare come "a fronte di qualche doglianza, abbiamo comunque ricevuto riscontri positivi, in ordine al nuovo regolamento, da gran parte degli operatori". Si va verso una mediazione, dunque: l’amministrazione rivedrà qualcosa, "recependo alcune delle richieste che ci sono state fatte" senza tuttavia, aggiunge Malagoli, stravolgere un regolamento che è pensato "per migliorare le cose, consolidando il ruolo centrale dei mercati settimanali come asset indispensabile al commercio cittadino, e non certo per ostacolare gli ambulanti. Valuteremo, anche a livello di maggioranza, che tipo di soluzioni adottare in modo – conclude l’assessore – da ridurre al minimo i disagi segnalati".

Stefano Fogliani