Rekeep sostiene gli studenti Borse di studio ai meritevoli per un valore di 5mila euro

Il gruppo Rekeep sostiene i migliori studenti di Modena, figli dei dipendenti del gruppo, grazie all’iniziativa ‘Un futuro di valore’. Il principale player italiano, attivo nell’integrated facility management, anche quest’anno assegna a 242 studenti delle scuole superiori e 81 universitari 323 borse di studio del valore complessivo superiore a 177mila euro. A Modena in particolare saranno consegnate quest’anno 11 borse di studio del valore complessivo di 5mila euro, suddiviso in borse di studio del valore di 400mila euro rivolte a studenti delle scuole superiori e una da mille euro a universitari, figli di dipendenti del gruppo assunti a tempo indeterminato da almeno 12 mesi (l’88 per cento dell’organico complessivo del gruppo).

In Emilia Romagna il gruppo rekeep vanta un’importante presenza con circa tremila dipendenti di cui oltre 1800 nella sola provincia di Bologna. A Modena i migliori studenti delle superiori sono risultati Christian Oliva, diplomatosi con 95 su 100 e Davide Nini con la media di 9 su 10. Tra gli universitari invece la migliore è stata Federica Boncompagni con la media del 30 su 30. Gli undici premiati sono stati Nour Benboukhari, Alessio Celentano, Andrea Antonio Cerat, Marco Cuccolo, Mattia Gavioli, Davide Nini, Christian Oliva, Zakaria Zaoula Ould, Francesca Rinaldi, Sabrina Storti come studenti delle scuole superiori, mentre Federica Boncompagni come studentessa universitaria. L’iniziativa 2022-2023 è stata rivolta agli studenti delle scuole superiori che avevano concluso l’anno scolastico 2021-2022 con una media dei voti superiore a 7,510 o superato l’esame di maturità con votazione di almeno 75100 e agli universitari - presso atenei sia pubblici sia privati - che avevano sostenuto almeno due terzi degli esami previsti dal proprio piano di studi con una media dei voti superiore a 2730 o concluso il ciclo di studi con votazione di laurea di almeno 99110.

Quest’anno hanno partecipato 417 persone, il 72% dei riconoscimenti è andato a figli di operai e il 17% a figli di lavoratori nati all’estero. Emilia-Romagna, Sicilia e Veneto, sono risultate le regioni con più studenti premiati.

"Da tredici anni – spiega il presidente del gruppo, Claudio Levorato – attraverso questa iniziativa, sosteniamo gli studenti che si distinguono per l’impegno nel proprio percorso di studi, incoraggiamo il loro desiderio di conoscenza e stimoliamo le loro prospettive attuali e future".