Renato Palmieri: incontro costruttivo per soluzioni concrete contro la violenza

Per altri ancora, come Renato Palmieri, presidente dell’associazione Radici Modena, l’incontro è stato generalmente positivo. "Comprendo le preoccupazioni dei cittadini e sono vicino alle loro istanze, ma sono consapevole che le istituzioni stanno lavorando per contrastare le situazioni di violenza. L’incontro di stasera è stato estremamente costruttivo e mi auguro che possa portare a soluzioni concrete. Personalmente, proporrei di subordinare l’accesso ai sussidi pubblici alla presentazione di un certificato penale familiare. Da genitore, sono convinto che, se il comportamento scorretto di mio figlio comportasse una perdita di diritti o benefici per la mia famiglia, mi impegnerei con maggiore determinazione per prevenire azioni illegali e condotte inadeguate".