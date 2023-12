Rentocchini alla Tenda tra poesia e dialetto

È dedicato alla poesia di Emilio Rentocchini, in italiano e in dialetto, l’appuntamento che chiude il 2023 della Tenda, il locale di viale Monte Kosica, domani sera alle 21, a ingresso gratuito. Sul palco l’autore sassolese, intervistato da Federico Carrera, presenta il libro ‘Lingua madre. Ottave 1994-2019’. La poesia di Rentocchini è un evento unico nella storia della poesia italiana del nostro tempo. La sua opera consta essenzialmente di trecento ottave ciascuna scritta per così dire due volte: nel dialetto di Sassuolo e in italiano. Si tratta di ottave perfette secondo la tradizione metrica di questa strofe; ma Rentocchini, con un’invenzione geniale, la strappa dal suo contesto e trasforma ogni ottava in una poesia autonoma di natura essenzialmente lirica. Rentocchini si è calato in questa forma inflessibilmente chiusa fino al punto in cui la costrizione metrica si rovescia: "Non mi sono mai sentito così libero - ha scritto – come quando sono prigioniero dell’ottava".

E la versione in lingua non va considerata come una traduzione, ma come parte integrante di una stessa ottava per così dire raddoppiata, "costruita sul labile confine tra le due lingue, con continue incursioni nei due sensi", nelle quali il dialetto e l’italiano "interagiscono e cooperano, talvolta armonizzandosi e talvolta collidendo". Chiude la serata la musica del Duo Picaflor: Claudio Moro e Luigi Catuogno.