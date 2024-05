Renzi al Carani: teatro sold out: "L’Europa è un obiettivo serio"

Sold out, al Carani, per l’appuntamento che ha visto sul palco del teatro sassolese Matteo Renzi e Giulia Pigoni, consigliere comunale e regionale e candidata alle Europee per gli Stati Uniti d’Europa. "Una sfida entusiasmante: siamo pronti – ha detto quest’ultima – a portare in Europa le richieste del territorio". Moderato dal giornalista Marco Fiori, il dialogo tra Pigoni e Renzi ha poi visto salire in cattedra l’ex premier. "C’è chi in Europa va per contarsi, noi ci andiamo per contare", ha detto, senza risparmiare frecciate a chi per l’Europa chiede il voto, "ma poi in Europa non ci va, e mette sul simbolo di partito un nome che al Parlamento Europeo non andrà. Per noi – ha aggiunto - l’Europa è invece un obiettivo: o le si dà forza con proposte serie o c’è il rischio, concreto, di non toccare palla sullo scenario globale".