Renzi show: "Noi contro i politici influencer"

"Anche qui non andiamo benissimo, l’unica vittoria (del Sassuolo, ndr) l’avete portata a casa contro di noi… (la Fiorentina, ndr)". Entra in scena con una battuta sul calcio Matteo Renzi leader di Italia Viva, ospite dello Sporting Club di Sassuolo per la presentazione del suo nuovo libro ’Palla al centro’ (Piemme), che usa proprio una metafora calcistica per segnare un punto di ripartenza. A 100 giorni di distanza dalle europee, la candidatura di Renzi è ormai ufficiale. Alle oltre trecento persone presenti all’evento, l’ex Premier ha presentato il contenuto del suo libro, che da un lato critica sia l’attuale governo che parte dell’opposizione e dall’altro propone il suo programma politico.

"Noi alle europee vogliamo fare la differenza al centro con un progetto che sia alternativo ai sovranisti di destra ma anche ai populisti di sinistra: vedere l’ammucchiata tra PD e M5S a sinistra e tra Meloni e Salvini a destra mi fa pensare che ci sia questo spazio per noi alle europee"

ha detto fiducioso il senatore nelle prime battute concesse ai giornalisti nei minuti precedenti

l’evento. Ha fatto cenno anche all’economia locale: se vincono i sovranisti sarà un ’ostacolo’ alla globalizzazione, il distretto ceramico dimostra che invece è importante, questo il concetto che ha lasciato intendere. Nella stessa sede Renzi si è espresso anche rispetto alle elezioni regionali – nell’ambito delle quali ha dichiarato il suo sostegno al presidente uscente – affermando che "il vero ostacolo al terzo mandato di Stefano Bonaccini come presidente della Regione Emilia Romagna si chiama Elly Schlein". Nella top 5 dei libri più venduti a qualche settimana dall’uscita, il suo saggio non risparmia nomi, cognomi e provocazioni dirette, e paragona gran parte della classe politica agli influencer. Secondo Renzi, Meloni è "un’influencer che condivide sui social parte della sua vita privata per creare empatia, ma influencer è anche Casalino". A quest’ultimo affibbia il ruolo di ’banderuola’, e a Salvini non va meglio: secondo il senatore, se dovesse essere funzionale ad acquisire consenso, Salvini tra qualche anno potrebbe reinventarsi ’volontario di una ONG’. L’intervento di Renzi, della durata di 45 minuti scanditi da un conto alla rovescia proiettato su uno schermo alle sue spalle, è stato irriverente e provocatorio. Ha parlato di futuro, di politica estera, di ’MES sanitario’, energia, emigrazione e giustizia. La campagna elettorale non è ancora iniziata, ma già si delineano i temi che saranno portati dall’ex Premier in Europa per ’riportare la palla al centro’. Queste le sue parole conclusive: "Alle europee stavolta vi giocate il futuro dell’Europa. Vedete se volete mandare politici o influencer". Per quanto riguarda i candidati locali alle comunali, ha detto: "Decidono i territori".

Presente ieri la consigliera regionale Giulia Pigoni (presidente del Gruppo consiliare Italia Viva - Il Centro - Renew Europe).

Giulia Parmiggiani Tagliati