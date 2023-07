"Reperti gravemente danneggiati Sarà difficile estrapolare dati utili"

La perquisizione sull’auto di Alice Neri potrebbe aver fornito ulteriori spunti di indagine. Ma il condizionale è d’obbligo perchè gli oggetti repertati, causa lo stato di distruzione in cui si trovano, difficilmente potranno fornire ‘risposte’. Il reperto di maggior interesse, infatti, potrebbe essere la presunta scheda elettronica rinvenuta sul sedile della vettura. Sempre che di una scheda si tratti, infatti, secondo il consulente di parte, l’informatico forense Paolo Reale sarà impossibile estrapolare eventuali dati utili alle indagini. "L’oggetto potrebbe sembrare una scheda elettronica del cellulare ma non possiamo escludere neppure che sia una scheda dell’auto. Alcuni particolari possono far ritenere che si tratti della scheda madre del telefonino. Lo stato di distruzione della scheda rende impossibile immaginare un qualsiasi tipo di recupero dati. E’ la stessa situazione – afferma Reale – dell’orologio digitale della signora Neri: era perfettamente riconoscibile ma era impossibile recuperare qualcosa". L’avvocato della famiglia Neri, Cosimo Zaccaria però sottolinea che: "Ad oggi nessuno ha rinvenuto un telefono o un qualcosa che possa definirsi scheda o apparecchiatura telefonica di carattere elettronico. Questo è il dato di fatto. Le ultime informazioni non corrette hanno creato l’ennesimo turbamento ai familiari di Alice, da mesi sottoposti a ipotesi mai confermate che altro non hanno fatto che rendere più difficile il proseguo delle indagini. Si chiede per questo rispetto, oggettività nella valutazione dei dati". "Il dato che dovrebbe far riflettere tutti –aggiunge l’avvoato di Gaaloul, Roberto Ghini – è che questa scheda elettronica, che era all’interno dell’auto, è stata trovata a fine luglio 2023 invece che a novembre 2022. Proprio per questo, nei prossimi giorni, farò un’istanza al pm affinché si proceda ad accertamenti ulteriori sull’auto, nel rispetto del contraddittorio delle parti".

Valentina Reggiani