Replica del concerto dei Gen Rosso

Tutto esaurito per il concerto del gruppo artistico internazionale, Gen Rosso, che si terrà domani, alle 21, al PalaRound Table di San Felice sul Panaro. Sorpresa per gli organizzatori che nel giro di pochi giorni si sono visti andare a ruba i biglietti. Pertanto, nel caso vi siano ulteriori 250 adesioni entro la giornata di oggi è stata fissata una nuova data, domenica alle 15 sempre al PalaRound. L’evento è stato organizzato dalla Parrocchia di San Felice, sostenuta da SanFelice 1893 Banca Popolare e patrocinato dal Comune insieme ad enti ed aziende locali per vivere una serata all’insegna dell’armonia.