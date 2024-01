Report attività amministrativa. Ecco i numeri di Formigine

Le quasi novecento (879, per la precisione) determinazioni dirigenziali che riflettono l’operato della macchina comunale sono il dato più alto degli ultimi dieci anni, e raccontano un anno di ‘straordinari’ per l’Amministrazione comunale di Formigine, con la Giunta che batte un altro record e, a margine di 53 sedute, ha adottato 218 delibere, anche in questo caso il numero più alto del decennio. Ma non è finita qui.

Sono ben dodici, invece, le sedute del consiglio comunale presieduto da Elisa Parenti, precedute da ventuno riunioni delle commissioni consiliari: il civico consesso, che in adunanza aperta ha firmato il gemellaggio con la cittadina tedesca di Verden, ha discusso ben novantanove delibere, tra le quali spicca quella, approvata all’unanimità, che ha dato il via libera al nuovo regolamento di Polizia Urbana.

"Queste sono occasioni unificanti sui valori del progresso e della sicurezza del nostro territorio: auspico – questo il commento di Parenti – la partecipazione dei cittadini alle sedute consiliari e delle commissioni che definiscono le scelte che poi si riflettono sulla vita quotidiana delle persone, da qualche anno rese ancora più accessibili grazie alla trasmissione in streaming".