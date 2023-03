Reportage fotografici e meteo in tempo reale sulla fioritura dei ciliegi

La fioritura dei ciliegi a Vignola? Da quest’anno sarà più "giapponese" e, replicando un’usanza ormai consolidata in Sol Levante, tutti gli interessati ora potranno tenerla sott’occhio in tempo reale, decidendo eventualmente, con l’ausilio di previsioni meteo aggiornate, quando visitare una delle "valli dei ciliegi" per antonomasia. L’idea è venuta all’imprenditrice agricola Moira Stefani, proprietaria di un appezzamento allevato a ciliegie nelle "basse" di Vignola. "A partire da questo fine settimana – spiega Stefani – inizierò ad aggiornare la mia community Facebook non solo con reportage fotografici inerenti la fioritura della ciliegia vignolese, ma anche con informazioni sull’andamento meteo-climatico, da cui le tempistiche della fioritura dipendono. Questo sarà reso possibile grazie all’affiancamento dell’associazione ’Centro Meteo Emilia Romagna odv’, costituita da giovani appassionati di previsioni meteorologiche". Poiché la fioritura non è uniforme, Stefani ha previsto report dalle Basse, dal Bettolino, dai poderi in direzione Marano e da quelli in direzione Spilamberto. "Ma il progetto – continua l’imprenditrice – in prospettiva futura mira ad essere più ampio. Quest’anno, infatti, visto che la fioritura è iniziata, ho deciso di veicolare le informazioni esclusivamente tramite la mia pagina Facebook. Mi piacerebbe però arrivare ad ampliare il servizio anche su altri siti più istituzionali della città e, soprattutto, arrivare a fornire in prospettiva informazioni utili anche per i produttori, in modo che sappiano precisamente quando eventualmente attivare gli impianti di copertura o meno. Per il progetto, mi sono ispirata direttamente al Giappone. L’Agenzia Meteorologica Giapponese fornisce ogni anno informazioni su moltissime località del Giappone a partire da metà gennaio, quando avviene l’inizio della fioritura. Saranno dunque le previsioni del tempo a dirci, indicativamente, quando potrà celebrarsi la completa fioritura delle ciliegie di Vignola".

m.ped.