Residence Costellazioni . Accoltellò connazionale, condannato a sei anni

Era stato accoltellato al petto da un connazionale per futili motivi e si era salvato per puro miracolo. Ieri l’aggressore, un giovane tunisino è stato condannato a sei anni per il reato di tentato omicidio. L’imputato, però, dopo essersi presentato all’epoca dei fatti in ospedale, per chiedere scusa alla vittima, si è reso irreperibile. La vicenda risale al luglio dello scorso anno. Teatro della violenta aggressione era stato il noto ex studentato delle Costellazioni. Quella sera, il 20 luglio dello scorso anno, appunto, la vittima, un 27enne tunisino ospite della cooperativa in qualità di richiedente asilo, si era presentato all’ex studentato con gli abiti intrisi di sangue. Subito erano scattati i soccorsi e il giovane era stato trasportato in codizioni gravi all’ospedale di Baggiovara. In base a quanto poi era emerso dalle indagini, condotte dalla squadra mobile il 27enne era stato accoltellato nei pressi del sottopasso che attraversa la Tangenziale Neruda da un connazionale conoscente a seguito di un banale litigio. Grazie ad immediate indagini, qualche tempo dopo i poliziotti avevano individuato l’autore, appunto, un connazionale poi rinviato a giudizio per tentato omicidio. Nel frattempo, però, l’imputato si è reso irreperibile. Ieri nei suoi confronti è stata pronunciata una condanna a sei anni di carcere. Il mese precedente i fatti era stato accoltellato sempre nei pressi dell’ex studentato un 22enne. Nello stesso periodo e sempre con l’accusa di tentato omicidio era finito in manette un ragazzo ivoriano di 21 anni. Il giovane era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto – eseguito dagli agenti della squadra mobile di Modena – poiché ritenuto responsabile dell’accoltellamento ai danni di un 24enne di origine tunisina.

E siul tema Costellazioni intervengono Piergiulio Giacobazzi e Giovanni di Forza Italia. "Lo abbiamo chiesto da tempo. Non si possono esporre persone e famiglie, che vivono in alloggi sia privati che pubblici del Comune all’interno del residence Costellazioni di Modena, a condizioni di pericolo e di degrado. La convivenza obbligata con interi piani di alloggi occupati da centinaia di richiedenti asilo dove ogni giorno si registrano risse, scontri ed interventi delle forze dell’ordine per spaccio e reati di ogni tipo, non è più sostenibile. In questi giorni siamo stati contattati sia da persone che vivono all’interno, sia nelle immediate vicinanze. In un’area che di sera e notte è terra di nessuno e che ora, di giorno, perderà il presidio costituito dal Centro dell’Impiego, chiuso e trasferito. Non si può vivere nel terrore, chiusi in casa o nel timore di incappare in chissà cosa quando si esce e quando si rientra. Una casa non può diventare una prigione, e un quartiere non frequentabile dopo il tramonto. La situazione all’interno è esplosiva e va risolta. Nell’interesse delle persone per bene e che già stanno vivendo una condizione di difficoltà o di fragilità. Una volta per tutte. Facciamo appello all’amministrazione affinché, per quanto di propria competenza, agisca direttamente sulla situazione delle persone prese in carico negli alloggi pubblici e, indirettamente, per sollecitare il prefetto a interrompere quell’esempio di accoglienza di centinaia di persone in un singolo stabile che è contrario al modello di accoglienza diffusa che dovrebbe essere seguito. Non possiamo aspettare che accada nuovamente qualcosa per mettere mano al problema".

