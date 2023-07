Residenti di Bologna contro il trasferimento dei coniglietti dal Parco XXII Aprile

La colonia sta diventando sempre più numerosa: proprio per questo e per i connessi problemi igienico sanitari è stato dato il via libera al trasferimento dei coniglietti dal parco XXII Aprile in una azienda agricola di Concordia. I residenti della zona, però, da via Teglio a via Canaletto chiedono che i conigli nani restino nel parco. "Sembra che il problema lamentato sia di natura igienico sanitaria: gli animaletti sporcherebbero nel giardino del nido, a noi sembra una scusa", sottolinea una residente in via Nonantolana. A ottobre è stato necessario un intervento nella scuola e in tutta la zona verde c’è il rischio di trasmissione di patologie, portate da pulci e zecche, anche attraverso i tanti cani accompagnati nel parco. "Siamo basiti: con tutto quello che succede al parco ci si preoccupa di allontanare i conigli, che rendono felici i bambini. Qua, ad ogni ora del giorno e della notte – tuona la residente – abbiamo file di persone che vengono a fare i propri bisogni lungo la recinzione. Meglio non descrivere l’odore terribile di urina che ci ‘assale’ con questo caldo. Inoltre il parco pullula di spacciatori, tossicodipendenti e sbandati che festeggiano la sera lasciando cibo e rifiuti ovunque". La residente sottolinea poi come ad oggi persista il problema degli immobili occupati. "Per tutte queste cose l’Amministrazione è assente – dice – eppure per allontanare i coniglietti interviene subito. Ogni giorno i tossicodipendenti utilizzano il distributore di acqua potabile per lavarsi le parti intime o le siringhe: ho fatto una segnalazione all’igiene pubblica ma nessuno se ne preoccupa. Questa situazione, invece, a livello igienico sanitario va bene?", si chiede. A parlare la mamma di un bimbo che frequenta le Collodi: "Quando i nostri figli hanno visto i coniglietti erano contentissimi. Sono le mascotte del parco. Il parchetto è degradato e l’unica cosa che incita i cittadini ad andare sono proprio i coniglietti". Le operazioni di recupero degli animali, per nulla semplici a giudizio dei tecnici, iniziano nei prossimi giorni.