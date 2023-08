Residenti sul piede di guerra "Pedonalizzazioni ’selvagge’, così il centro si spopolerà"

di Vincenzo Malara

"La pedonalizzazione di via Gallucci e Sant’Eufemia? Come al solito non c’è stata nessuna condivisione, ma una semplice comunicazione a cose fatte e in pieno agosto". Mentre sotto le loro case è iniziata l’installazione dei nuovi arredi urbani e il cambio della segnaletica, i residenti del centro esprimono le loro perplessità sulla decisione dell’Amministrazione di inibire alle auto un altro pezzo del cuore cittadino. Nello specifico, già nei prossimi giorni verrà vietato il transito veicolare in via Gallucci, vicolo Santa Maria delle Asse, vicolo Tornei, vicolo Masone e nel tratto di vicolo del Cane compreso tra vicolo Masone e Rua Pioppa. Nella seconda zona, il divieto di transito riguarderà le vie Sant’Eufemia, Badia e Vescovo Leodoino, mentre nelle vie Carteria, Malatesta e de’ Correggi cambierà la circolazione. A essere contestata non è la volontà , legittima, del Comune di migliorare la vivibilità e l’aspetto del centro storico, ma le modalità decisionali e l’assenza di alternative in termini di parcheggi. "A parte l’aspetto estetico discutibile dei nuovi arredi, è inaccettabile rendere la vita impossibile a chi ha il sacrosanto diritto di raggiungere facilmente, soprattutto di notte, la propria abitazione", confidano i residenti. "Tra gli obiettivi della pedonalizzazione, l’Amministrazione parla di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. Ma stiamo scherzando? Quindi il problema sono una decina di auto in sosta che creavano smog e rumore e non la movida selvaggia che ci tormenta ogni notte, con tutto il degrado che ne consegue?". Sul tema interviene anche il comitato dei residenti del centro storico con uno dei suoi portavoce, Giuliano Zanni: "Il problema è sempre il solito: l’Amministrazione scambia la comunicazione di una decisione irrevocabile, tra l’altro in piena estate, con la condivisione. Purtroppo, però, condividere significa incontrare i residenti, parlarci, ascoltare le contro-proposte e fare sintesi delle varie esigenze. Anche nel caso della pedonalizzazione di via Gallucci e Sant’Eufemia ci troviamo di fronte a una scelta che ha ignorato completamente chi in centro ci vive tutto l’anno". Altrettanto grave – prosegue Zanni – "non avere individuato alternative valide ai parcheggi eliminati. Da anni chiediamo al Comune di prevedere posteggi riservati ai residenti sui Viali e in zone limitrofe, ma nulla di concreto è stato fatto, tranne indicazioni generiche e l’invito a sfruttare il Novi Park, improponibile per chi risiede dall’altra parte del centro come, per esempio, via Gallucci". Ci sarebbe molto da dire, precisa il portavoce del comitato, anche sul concetto della pedonalizzazione, che rende più accogliente il cuore cittadino: "Magari sarà più bello per chi vive in periferia e può raggiungerlo e girarlo in bicicletta, ma non per chi in centro ci abita e deve essere messo nelle condizioni di accedere facilmente alla propria casa". E nei giorni in cui anche i dati confermano, di fatto, il costante ‘trasloco’ della popolazione verso la provincia, Zanni è chiaro: "La conseguenza di queste decisioni calate dall’alto sarà inevitabile, con sempre più residenti che decideranno nei prossimi anni di abbandonare la propria casa nel cuore cittadino e cercare altrove. E cosa avremo ottenuto? Un centro magari più bello, senza auto, ma in mano alla movida selvaggia e a presenze discutibili".