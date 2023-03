Residenza ex Corni Via libera al cantiere, previsti 365 posti letto per studenti e lavoratori

Può prendere avvio l’intervento di rigenerazione dell’area dell’ex Fonderia Corni, tra le vie Benassi, Fanti e delle Suore a Modena, dove sono previsti un parco di circa 14.500 mila metri quadrati, residenze collettive temporanee per studenti e lavoratori con 365 posti letto, oltre 200 posti auto pubblici e pertinenziali e una quota di funzioni commerciali. Gli interventi di bonifica sono già in corso.

Ieri il Consiglio comunale ha infatti approvato il permesso di costruire convenzionato presentato dalla società Mo.Re srl, facente capo a Supernova, relativo all’intervento oltre all’accordo per la gestione della residenza condivisa temporanea che sorgerà nell’area.

"Una volta concluse le operazioni di bonifica dell’area – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Anna Maria Vandelli – rimasta inutilizzata da oltre dieci anni e su cui, a inizio ‘900, fu fondata da Fermo Corni la Fonderia omonima, potrà prendere il via il primo stralcio di interventi che consentirà di restituire alla città un ulteriore comparto rigenerato e provvisto di ampie dotazioni pubbliche, contribuendo a cambiare volto all’area nord di Modena. La realizzazione di residenze temporanee – ha aggiunto – rappresenta una risposta alla domanda abitativa non solo di studenti fuori sede, ma anche di coloro che necessitano di un alloggio in città per periodi di stage, attività di formazione in aziende e neoassunti. Non rispondere a questo bisogno abitativo, che rappresenta anche una delle priorità indicate nello sviluppo di Modena Città Universitaria, significherebbe perdere studenti e lavoratori che rappresentano una risorsa per lo sviluppo della città".

Nel comparto è previsto lo sviluppo di un mix di funzioni: residenze temporanee, negozi di vicinato, un bar ristorante, parcheggi, percorsi ciclopedonali, un parco attrezzato di circa 14.500 metri quadrati con la piantumazione di molte e diverse alberature a servizio del quartiere che connetterà le nuove funzioni e gli spazi urbani già presenti. L’attuazione dell’intervento è pensata in due fasi, ognuna relativa a un lotto e alle relative opere pubbliche.

Nella prima fase, completata la bonifica dell’area, è prevista la realizzazione dell’edificio dedicato alla residenza temporanea, nella seconda fase ci sarà il completamento della sistemazione del parco pubblico. Il 10 per cento dei posti letto sarà riservato a Comune o altri Enti per studenti o lavoratori a tempo determinato con reddito massimo di 30 mila euro o con invalidità certificata

Dei 365 posti letto che saranno disponibili nella residenza condivisa temporanea una quota pari al 10 per cento sarà riservata al Comune o ad altri Enti e vi potranno accedere studenti o lavoratori con contratto a tempo determinato con reddito massimo di 30 mila euro (valore Isee) o con invalidità certificata dall’Ausl.