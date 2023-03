Residenze anziani "La privatizzazione ha fallito: non ci sono posti Dramma assistenziale"

"La politica comunale per l’assistenza nelle Case Residenza Anziani-Cra è fallita. Lo dicono i numeri e i fatti". Flash mob ieri mattina di Modena Volta Pagina e Libro Verde con i familiari degli ospiti delle residenze anziani davanti alla Cra Gorrieri in via San Faustino. "Cinque anni fa, nel febbraio 2018, la Giunta decise di coprire il fabbisogno di 280 posti assistiti realizzando quattro nuove residenze anziani. L’amministrazione comunale affidò la loro realizzazione ai privati col sistema del ’project financing’ – dicono gli organizzatori del flash mob – In altre parole il Comune cede propri terreni ai privati perché vi costruiscano le Cra e poi le gestiscano. Il risultato è che oggi l’unica Cra in costruzione sia quella di via San Faustino. Questo intervento offrirà solo 20 nuovi posti dovendo chiudere Cra Ramazzini che cade a pezzi. Delle altre tre residenze promesse solo una (alla Madonnina) sembra potrà essere realizzata, ma anch’essa offrirà soli 60 nuovi posti dovendo assorbire i 90 posti dell’attuale Cra ‘Ducale1’ di via Del Pozzo che chiuderà. Nessun privato intende costruire le altre residenze previste. Pertanto oggi dei 280 posti necessari non uno è stato realizzato". "Dopo 5 anni di attesa – continuano Modena Volta Pagina e Libro...