"Residenze anziani, rincari ingiustificabili"

"La decisione della Giunta Regionale di aumentare di 1500 euro all’anno il costo delle rette per i posti accreditati nelle residenze per anziani e per non autosufficienti costituisce un grave onere per tante famiglie che, in questi tempi, sono già in difficoltà per l’inflazione, l’aumento delle tariffe e del costo della vita, mentre i salari e le pensioni minime sono fermi da anni".

Lo sottolinea Modena Volta Pagina che aggiunge: "Per di più, come hanno denunciato i sindacati regionali, non c’è stata alcuna consultazione preventiva e neppure si è valutata l’Isee dei residenti nelle Cra e delle loro famiglie, quantomeno per escludere i casi socialmente più deboli. Se aggiungiamo che in città sono in sospeso richieste per più di 300 posti e che delle quattro nuove case di riposo promesse dalla Giunta Muzzarelli, oltre 5 anni fa, nessuna è ancora stata realizzata, abbiamo un quadro dello stato veramente inaccettabile dell’assistenza agli anziani e ai disabili bisognosi. Se aggiungiamo anche la gestione di queste strutture con personale malpagato e meno numeroso degli stessi minimi previsti dall’accreditamento regionale abbiamo un quadro preciso della situazione. Su questa Modena Volta Pagina è intervenuta sempre inascoltata dal Comune che finge di non vedere. Noi siamo una Lista Civica perché i partiti non dicono nulla? 1500 euro all’anno di aumento delle rette per anziani e non autosufficienti è uno schiaffo che la Regione poteva risparmiarci. Basti pensare che la pensione minima non arriva a 500 euro, l’eventuale invalidità 300 e l’assegno di accompagnamento 500. Per ben che vada 1280 al mese. La retta pesa per 1658 + extra in convenzione più medicine fuori prontuario, 1800 a metterla bene! Questo senza parlare dei 3000-3200 del privato!",