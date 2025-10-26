Residenze per disabili. Inaugurata la ’Libellula’

Realizzate anche grazie a donazioni raccolte nel post terremoto del 2012, a Concordia si sono inaugurate le nuove microresidenze "La Libellula", un’iniziativa promossa da Asp (Azienda Servizi alla Persona) Area Nord in collaborazione con l’amministrazione comunale di Concordia, che sorgono in via Croce Rossa Italiana. La struttura, concepita secondo criteri antisismici ed ecosostenibili, è l’ottava dell’Area Nord e ospita una serie di alloggi indipendenti collegati tra loro da spazi condivisi per attività e momenti di socialità, pensati per persone con disabilità che avranno il supporto di educatori professionali. Il costo complessivo dell’opera è di 1.010.000 euro, finanziata oltre che dai Comuni soci di Asp Area Nord anche da donazioni effettuate in occasione del terremoto del 2012.

"L’inaugurazione della microresidenza "La Libellula" - ha ricordato il presidente Asp Stefano Paltrinieri - rappresenta il compimento di un percorso iniziato anni fa da Asp con i 9 Comuni soci per progettare e costruire servizi di residenzialità leggera "CasaInsieme" che potessero dare risposte concrete alle necessità in divenire dei nostri cittadini. La declinazione di questa opera come servizio rivolto alla disabilità ci rende particolarmente orgogliosi, soddisfacendo le esigenze di autodeterminazione delle persone. Persone che necessitano di spazi aperti e modulabili, in grado di accogliere sia chi ha buone capacità e autonomie sia anche chi ha maggiori esigenze, grazie al supporto di altri servizi come l’educativa domiciliare".

Con l’apertura de "La Libellula", Concordia e l’Area Nord si arricchiscono di un nuovo spazio pensato per la qualità della vita delle persone più fragili, confermando la centralità dei valori di prossimità e inclusione. "La Libellula" è un nuovo passo nel progetto CasaInsieme, che promuove forme innovative di cohousing sociale nei Comuni dell’Area Nord.

"Questa struttura – ha detto la sindaca Marika Menozzi - è un esempio virtuoso di collaborazione e dimostra come, insieme, si possano costruire luoghi che uniscono indipendenza, sostegno e comunità. Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessora regionale al Welfare e Terzo Settore Isabella Conti. "Le donazioni raccolte per il terremoto del 2012 – per Conti - hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Una solidarietà che si rinnova e che fa crescere tutta la comunità".

Alberto Greco