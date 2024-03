Resistenza e lesioni, moldavo in manette

La Polizia ha arrestato un cittadino moldavo di 22 anni, per resistenza e lesioni personali aggravate. Nella notte tra venerdì e sabato una pattuglia in via Emilia Ovest ha notato un’auto arrivare a forte velocità ignorando i semafori rossi. Una volta in tangenziale l’auto, nonostante un incidente, dopo aver effettuato un testacoda ha proseguito percorrendo la tangenziale in contromano e andando ad impattare contro la rotonda all’intersezione con strada Formigina. Il conducente, raggiunto dagli agenti, è stato bloccato e arrestato.