Respinta la ’questione sospensiva’

Dopo la presentazione della delibera in aula da parte dell’assessora Carmen Sagliano, il provvedimento sul nuovo Regolamento comunale della partecipazione territoriale è stato al centro di una ’questione sospensiva’, cioè la richiesta motivata di rinvio della discussione sul documento da parte di Elisa Rossini di Fratelli d’Italia. La consigliera ha espresso "perplessità", in particolare, sul fatto che a presentare la delibera fosse la neo-assessora Sagliano, nominata di recente dal sindaco Muzzarelli dopo la revoca delle deleghe ad Anna Maria Lucà Morandi, che negli ultimi anni ha seguito l’iter verso il nuovo Regolamento, visto che la delibera risulta ancora firmata dalla stessa assessora Lucà Morandi che ne aveva avviato il percorso in commissione consiliare.

"La versione della delibera sul Regolamento arrivata ai consiglieri – ha affermato Rossini, sollecitando la sospensione e di conseguenza il rinvio della trattazione a un’altra seduta – riporta ancora la firma dell’assessora Lucà Morandi. Non conosciamo le motivazioni alla base dell’azione di revoca delle deleghe, quindi è necessario capire se la fiducia del sindaco sia venuta meno per questioni di competenza dell’assessora, e in questo caso il Regolamento dovrebbe essere oggetto di un’ulteriore fase di analisi, o per altre ragioni". Come previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, sul tema sono intervenuti brevemente due consiglieri: a favore della richiesta di sospensione, in rappresentanza dei gruppi di opposizione, il capogruppo di Lega Modena Giovanni Bertoldi; contro il rinvio, per i gruppi di maggioranza, il capogruppo del Pd Antonio Carpentieri. Si è proceduto quindi alla votazione: la proposta di sospensione è stata respinta.